Нани из "Актобе" выйдет против звезд "Кайрата"

Сегодня, 16 марта, "Кайрат" примет "Актобе" в рамках второго тура казахстанской премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Футбольные болельщики с особым интересом ждут игру португальского легионера "Актобе", чемпиона Европы Луиша Нани. Билеты на матч "Кайрат" – "Актобе" полностью раскуплены.

Легенда "Манчестер Юнайтед" Луиш Нани дебютировал за "Актобе" в Казахстанской премьер-лиге 7 марта. Первый выход португальца на поле в футболке актюбинского клуба состоялся во втором тайме матча первого тура против костанайского "Тобыла". По некоторым данным, тогда "Актобе" получил тройные премиальные за победу. Теперь им обещаны повышенные премиальные за победу над "Кайратом".

