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"Актобе" сменил "Кайрат" во главе таблицы КПЛ-2024

Футбол Новый лидер КПЛ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:45 Фото: Instagram/fcaktobe_official
По завершении всех матчей 16-го тура казахстанской футбольной Премьер-лиги на первое место турнирной таблицы взошел клуб "Актобе", который заменил на этой позиции алматинский "Кайрат", лидировавший всего лишь сутки, сообщает Zakon.kz.

Свое лидерство западноказахстанцы заработали на выезде, обыграв столичный "Женис" со счетом 2:1. Победу гостям принес форвард Идрис Умаев, который забил нужный мяч за три минуты до финального свистка.

Этот успех позволил подопечным Дмитрия Парфенова подняться на первую строчку турнирной таблицы текущего сезона КПЛ.


Заключительный поединок 16-го тура отечественного первенства прошел в Алматы, где "Астана" была сильнее "Турана" из Туркестанской области – 2:1.


Таким образом, по итогам последних игр во главе таблицы КПЛ-2024 встал "Актобе", за ним "Кайрат" и "Ордабасы". 

Стоит отметить, что "Ордабасы" отстает от конкурентов на два балла. Южане провели на две игры меньше, чем алматинцы, и на один матч по сравнению с "Актобе".

Команда Александра Седнева сейчас взяла небольшой тайм-аут после драматичного поединка в Лиге конференций УЕФА и пропустила 16-й тур чемпионата Казахстана.      

"Шымкентцы" в настоящий момент готовятся к поездке в Алматы, где 8 августа пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против армянского "Пюника".

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