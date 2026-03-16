Спорт

Мир. Дружба. Теннис: Соболенко рассказала об отношении к Рыбакиной

Арина Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 08:33 Фото: j48tennis
По завершении финала в Индиан-Уэллсе первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением о Елене Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

На послематчевой пресс-конференции Соболенко спросили о формировании нового лучшего противостояния в женском теннисе – между ней и Рыбакиной, а также о том, какая казахстанка вне корта.

"Она очень милая! Я бы сказала, что она самая добрая девушка в туре. Мы играем очень давно в туре, провели большое количество матчей. Честно, я всегда наслаждаюсь этим, даже несмотря на то, что проиграла ей много матчей, в том числе очень болезненных. Но я наслаждаюсь этим. Наш финал означает, что в матче будет шоу, великолепный теннис, высокий уровень, и это будет битва. Это интересно смотреть болельщикам. Это также помогает мне стать лучше как теннисистке. Поэтому я наслаждаюсь нашим противостоянием. Она нравится мне как человек, как игрок, и я наслаждаюсь нашими битвами. Надеюсь, с этого момента я буду только побеждать в них".Арина Соболенко

К слову, соперницы могут встретиться уже в ближайшие дни в Майами. Обе попали в одну сетку и, возможно, сыграют в полуфинале турнира WTA 1000. Соболенко в Майами защищает титул. За счет высокого рейтинга Рыбакина не сыграет первый круг, а во втором матче встретится с победителем пары Джанис Тьен – Юлия Путинцева.

16 марта лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина официально стала второй ракеткой мира.

