Спорт

Шешко снова отличился, приведя "Манчестер Юнайтед" к очередной победе в чемпионате Англии

Футбол Гол МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 10:04
Минувшей ночью в английской Премьер-лиге завершились матчи 34-го тура, в заключительном поединке которого "Манчестер Юнайтед" дома переиграл "Брентфорд" со счетом 2:1, где победный мяч на свой счет записал главный снайпер хозяев – Беньямин Шешко, сообщает Zakon.kz.

Это уже 10-й мяч словенского форварда в майке "МЮ" в текущем сезоне, и все они практически имеют решающую роль в судьбе любого матча. Он сейчас занимает первое место в списке лучших снайперов команды.

Что касается самой встречи против "Брентфорда", то здесь Каземиро открыл счет на 11-й минуте, а Шешко удвоил преимущество хозяев поля еще до перерыва.

Гостям в лице Матиаса Йенсена все же удалось на исходе игры сократить отставание, но не более того.

Беньямин забил победный гол с передачи Бруну Фернандеша, который повторил достижение своего знаменитого соотечественника Криштиану Роналду.

31-летний португалец отдал 19-й результативный пас в этом сезоне и сейчас находится в шаге до рекорда лиги по передачам.

Плюс к этому успех с "Брентфордом" стал для "манкунианцев" девятым в 13 играх под руководством Майкла Кэррика.

С новым наставником "красные дьяволы" только два раза проиграли и дважды сыграли вничью.

"Замечательно начали, игра временами была довольно открытой, отдаю должное сопернику, очень хорошая команда. Они потом вернулись в игру и к перерыву были хороши, поэтому во втором тайме мы внесли коррективы. Считаю, что дух, усилия и сплоченность наших игроков были фантастическими. Сейчас такое время сезона, когда важен результат и нам нужно было набрать очки. У нас сложный финиш в сложной лиге, очень рады такому количеству побед. Впереди важная игра с "красными", и мы с нетерпением ждем ее". Главный тренер "МЮ" Майкл Кэррик

Стоит отметить, что именно Бруну и Шешко стали главными звездами очень важной победы "Манчестер Юнайтед" месячной давности над "Астон Виллой" в рамках игр 30-го тура АПЛ.

Куандык Шынасилов
