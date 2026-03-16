#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Казахстанцы приняли участие в заключительных гонках этапа Кубка мира в Эстонии

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 18:57 Фото: olympic.kz
В Отепя (Эстония) завершился этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день состоялись две эстафетные гонки, сообщает Zakon.kz.

В одиночной смешанной эстафете нашу страну представили Владислав Киреев и Дарья Климина. Биатлонисты показали 21-й результат.

Также состоялась эстафета среди смешанных команд. Вадим Куралес, Александр Мухин, Айша Ракишева и Милана Генева стали 23-ми.

Ранее сообщалось, что Ербол Хамитов стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: