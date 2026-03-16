Казахстанцы приняли участие в заключительных гонках этапа Кубка мира в Эстонии

Фото: olympic.kz

В Отепя (Эстония) завершился этап Кубка мира по биатлону. В заключительный день состоялись две эстафетные гонки, сообщает Zakon.kz.

В одиночной смешанной эстафете нашу страну представили Владислав Киреев и Дарья Климина. Биатлонисты показали 21-й результат. Также состоялась эстафета среди смешанных команд. Вадим Куралес, Александр Мухин, Айша Ракишева и Милана Генева стали 23-ми. Ранее сообщалось, что Ербол Хамитов стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км.

