"Мурашки по коже": золотой триумф Ербола Хамитова взорвал соцсети
13 марта 2026 года Ербол Хамитов стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км. После триумфа социальные сети казахстанца разрываются от поздравлений, сообщает Zakon.kz.
Стоит отметить, что медаль в пара биатлоне стала для Хамитова второй. 10 марта он завоевал "бронзу" в лыжном спринте, которая стала первой для Казахстана в Италии.
13 марта чемпион разместил фотографию с пьедестала и оставил краткую подпись: "Паралимпийский чемпион. Большое спасибо".
- Еще раз доказал, что нет ничего невозможного! Красавчик брат, лучший.
- Тигр.
- С победой, Ербол.
- От всего сердца поздравляю тебя! Я безмерно горжусь тобой, ты по-настоящему заслужил эту победу.
- Теперь у нас есть что‑то особенное: мы оба золотые медалисты Паралимпийских игр. Ты настоящий герой.
- Легенда.
- Это напутствие всем остальным и послание для всех, кто потерял веру.
- Жаным, гордимся! Сила духа непобедима!
- С таким отрывом победить!
- Вот ему тоже надо машины дарить, такое стремление, такой путь, такая цель. Это высшая награда, стать "примером" для молодежи.
- Мурашки по коже, воля к победе.
- Достойный сын своих родителей! Уважение и гордость! Новых побед и успехов!
- Вы – наша гордость, – пишут радостные пользователи.
По возвращении на Родину чемпиона ждет денежный приз от государства – 250 000 долларов за "золото" и 75 000 за "бронзу".
