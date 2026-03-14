Спорт

"Мурашки по коже": золотой триумф Ербола Хамитова взорвал соцсети

Ербол Хамитов, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 12:17 Фото: Instagram/khamitovyg
13 марта 2026 года Ербол Хамитов стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км. После триумфа социальные сети казахстанца разрываются от поздравлений, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что медаль в пара биатлоне стала для Хамитова второй. 10 марта он завоевал "бронзу" в лыжном спринте, которая стала первой для Казахстана в Италии.

Токаев поздравил Хамитова с золотой медалью на Паралимпийских играх в Италии

13 марта чемпион разместил фотографию с пьедестала и оставил краткую подпись: "Паралимпийский чемпион. Большое спасибо".

  • Еще раз доказал, что нет ничего невозможного! Красавчик брат, лучший.
  • Тигр.
  • С победой, Ербол.
  • От всего сердца поздравляю тебя! Я безмерно горжусь тобой, ты по-настоящему заслужил эту победу.
  • Теперь у нас есть что‑то особенное: мы оба золотые медалисты Паралимпийских игр. Ты настоящий герой.
  • Легенда.
  • Это напутствие всем остальным и послание для всех, кто потерял веру.
  • Жаным, гордимся! Сила духа непобедима!
  • С таким отрывом победить!
  • Вот ему тоже надо машины дарить, такое стремление, такой путь, такая цель. Это высшая награда, стать "примером" для молодежи.
  • Мурашки по коже, воля к победе.
  • Достойный сын своих родителей! Уважение и гордость! Новых побед и успехов!
  • Вы – наша гордость, – пишут радостные пользователи.

Как бывший грэпплер Ербол Хамитов дошел до медалей Паралимпиады и какую премию получит

По возвращении на Родину чемпиона ждет денежный приз от государства – 250 000 долларов за "золото" и 75 000 за "бронзу".

