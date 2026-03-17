Легкоатлетка из Африки в одиночку представит Казахстан на чемпионате мира

Стало известно, кто из казахстанских легкоатлетов получил право выступить на чемпионате мира в закрытых помещениях с 20 по 22 марта в Торуне (Польша), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, на этом супертурнире Казахстан представит только Нора Джеруто. Экс-гражданка Кении будет бороться за медаль в беге на 3000 метров. Больше никого в нашей заявке не представлено.

На минувшем чемпионате Азии в закрытых помещениях Джеруто выиграла две медали, а в 2022 году она стала сильнейшей на ЧМ в США.

