Жених Соболенко дал первой ракетке мира трогательное обещание

Бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис поздравил свою невесту, первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко с победой на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Как цитирует бизнесмена sportarena.kz, он остался невероятно горд своей невестой.

"Несколько недель в Калифорнии, и ты возвращаешься с большим трофеем, огромным кольцом и крошечной собачкой! Ты просто легенда, моя любовь! Я люблю тебя. (Мне очень нравится это место, и нам обязательно нужно будет здесь купить дом)", – сообщил Франгулис в соцсетях.

Соболенко и Франгулис вместе с 2024 года. За время их отношений чемпионка выиграла два турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат США в 2024 и 2025 годах, а также вышла в финалы "Ролан Гаррос"-2025 и Australian Open-2026.

