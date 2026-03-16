"Милан" проиграл "Лацио" и ухудшил свои шансы в чемпионской гонке Серии А

В чемпионате Италии по футболу проходят матчи 29-го тура. По исходу некоторых игр "Интер" смело движется к золотым медалям нынешнего сезона в Серии А, сообщает Zakon.kz.

С другой стороны, "черно-синим" помогает их главный конкурент по турнирной таблице – их земляки из "Милана", которые в 29-м туре уступили на выезду "Лацио" (0:1).

Встреча, которая проходила в Риме на "Стадио Олимпико", закончилось единственным голом в исполнении Густава Исаксена.

Неудача "россонери" увеличила очковый разрыв между двумя грандами итальянского футбола. "Интер" оторвался от "красно-черных" на восемь баллов и единолично лидирует в Серии А, набрав 68 очков после 29 туров. На третьей позиции идет "Наполи" (59).