#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Спорт

Официально: у Сенегала забрали титул чемпиона Кубка Африки-2025 по футболу

Футбол Забрали Титул, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 12:53
Результаты прошедшего Кубка Африки-2025 по футболу заново пересмотрены и спустя два месяца после финала этого турнира было принято решение присудить трофей уже другой сборной, сообщает Zakon.kz.

Конфедерация африканского футбола (CAF) накануне выпустила специальный пресс-релиз, где объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение со счетом 0:3.

Как известно, в ходе финала КАН-2025 футболисты Сенегала покинули поле во время матча после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Однако спустя минуты "Львы Теранги" вернулись на поле и игра возобновилась, вскоре закончившись их победой со счетом 1:0.

После того финала Марокко подало жалобу на поступок сенегальской команды и теперь, через два месяца, получила ответ. К этой минуте уже "Атласские львы" признаны победителями Кубка Африки.

Подобное действие со стороны CAF уже получило негативную оценку, так как аналогичных историй ранее в мировом футболе не наблюдалось, когда у команды отбирали титул.

А самым ценным игроком Кубка Африки-2025 был признан Садио Мане ("Аль-Наср").

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Определились еще четыре участника плей-офф Кубка Африки-2025 по футболу
10:52, 31 декабря 2025
Определились еще четыре участника плей-офф Кубка Африки-2025 по футболу
Действующие чемпионы Кубка Африки по футболу начали турнир с разгрома
11:22, 16 января 2024
Действующие чемпионы Кубка Африки по футболу начали турнир с разгрома
В Марокко прошел первый матч Кубка Африки-2025 по футболу
09:52, 22 декабря 2025
В Марокко прошел первый матч Кубка Африки-2025 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
