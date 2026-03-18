Официально: у Сенегала забрали титул чемпиона Кубка Африки-2025 по футболу

Результаты прошедшего Кубка Африки-2025 по футболу заново пересмотрены и спустя два месяца после финала этого турнира было принято решение присудить трофей уже другой сборной, сообщает Zakon.kz.

Конфедерация африканского футбола (CAF) накануне выпустила специальный пресс-релиз, где объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение со счетом 0:3.

Как известно, в ходе финала КАН-2025 футболисты Сенегала покинули поле во время матча после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Однако спустя минуты "Львы Теранги" вернулись на поле и игра возобновилась, вскоре закончившись их победой со счетом 1:0.

После того финала Марокко подало жалобу на поступок сенегальской команды и теперь, через два месяца, получила ответ. К этой минуте уже "Атласские львы" признаны победителями Кубка Африки.

Подобное действие со стороны CAF уже получило негативную оценку, так как аналогичных историй ранее в мировом футболе не наблюдалось, когда у команды отбирали титул.

А самым ценным игроком Кубка Африки-2025 был признан Садио Мане ("Аль-Наср").