Конькобежцы разыграли первые медали на ЧРК в Астане

Фото: olympic.kz

В Астане стартовал чемпионат Казахстана по конькобежному спорту. В первый день медали были разыграны на дистанциях 500 и 1500 м, сообщает Zakon.kz.

500 м, мужчины Артур Галиев (Астана)

Евгений Кошкин (Алматы)

Алтай Жардембекулы (Астана) 500 м, женщины Кристина Силаева (Астана)

Кристина Шумекова (Северо-Казахстанская область)

Арина Ильященко (Павлодарская область) 1500 м, мужчины Нуралы Акжол (Астана)

Роман Биназаров (Костанайская область)

Александр Кленко (Костанайская область) 1500 м, женщины Арина Ильященко (Павлодарская область)

Мария Деген (Костанайская область)

Анастасия Беловодова (Абайская область) ЧРК продлится до 19 марта. Ранее сообщалось, что казахстанцы выступили на ЧМ по конькобежному спорту в Нидерландах.

