#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Спорт

Конькобежцы разыграли первые медали на ЧРК в Астане

Определились первые победители чемпионата Казахстана по конькобежному спорту, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 19:24 Фото: olympic.kz
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по конькобежному спорту. В первый день медали были разыграны на дистанциях 500 и 1500 м, сообщает Zakon.kz.

500 м, мужчины

  • Артур Галиев (Астана)
  • Евгений Кошкин (Алматы)
  • Алтай Жардембекулы (Астана)

500 м, женщины

  • Кристина Силаева (Астана)
  • Кристина Шумекова (Северо-Казахстанская область)
  • Арина Ильященко (Павлодарская область)

1500 м, мужчины

  • Нуралы Акжол (Астана)
  • Роман Биназаров (Костанайская область)
  • Александр Кленко (Костанайская область)

1500 м, женщины

  • Арина Ильященко (Павлодарская область)
  • Мария Деген (Костанайская область)
  • Анастасия Беловодова (Абайская область)

ЧРК продлится до 19 марта.

Ранее сообщалось, что казахстанцы выступили на ЧМ по конькобежному спорту в Нидерландах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанские борцы завоевали четыре медали в первый день ЧА-2023
Казахстанский спортсмен вошел в десятку сильнейших конькобежцев мира на ОИ-2026
Женский спринт 500 м: Казахстан на Олимпиаде-2026 представляли Силаева и Ильященко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официально анонсирован бой Сакена Бибосынова за титул WBA
"Зенит" объявил решение по капитану сборной Казахстана
Счёт 11:0 решил судьбу "золота" в финале с участием Ризабека Айтмухана
"Черчесов в него верит": агент Кенжебека – о недостатке практики в "Ахмате"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: