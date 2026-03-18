Конькобежцы разыграли первые медали на ЧРК в Астане
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по конькобежному спорту. В первый день медали были разыграны на дистанциях 500 и 1500 м, сообщает Zakon.kz.
500 м, мужчины
- Артур Галиев (Астана)
- Евгений Кошкин (Алматы)
- Алтай Жардембекулы (Астана)
500 м, женщины
- Кристина Силаева (Астана)
- Кристина Шумекова (Северо-Казахстанская область)
- Арина Ильященко (Павлодарская область)
1500 м, мужчины
- Нуралы Акжол (Астана)
- Роман Биназаров (Костанайская область)
- Александр Кленко (Костанайская область)
1500 м, женщины
- Арина Ильященко (Павлодарская область)
- Мария Деген (Костанайская область)
- Анастасия Беловодова (Абайская область)
ЧРК продлится до 19 марта.
Ранее сообщалось, что казахстанцы выступили на ЧМ по конькобежному спорту в Нидерландах.
Читайте также
