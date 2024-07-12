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Казахстанские теннисистки не смогли пробиться в полуфинал юношеского Уимблдона
Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисистки Соня Жиенбаева и Асылжан Арыстанбекова 12 июля не смогли пробиться в полуфинал юношеского турнира Уимблдон-2024 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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Как пишет sportarena.kz, в четвертьфинале они уступили дуэту Юлии Пастиковой из Чехии и немки Юлии Штуцек.
Матч завершился со счетом 0:6, 5:7 в пользу их соперниц.
Ранее Асылжан Аырыстанбекова и Соня Жиенбаева провели матч второго круга в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании среди юниоров. В игре за выход в четвертьфинал наши девушки одержали победу над сильнейшей парой, третьими сеяными Ринатой Ямричевой (Словакия) / Эной Коике (Япония) – 6:2, 3:6, 10:6.
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