"Астон Вилла" и "Фрайбург" одной ногой стоят в полуфинале Лиги Европы

Прошедшей ночь состоялись первые матчи 1/4 финала второго по значимости клубного футбольного турнира – Лиги Европы УЕФА, по исходу которых две команды с большей долей вероятности могут пробиться в следующий раунд данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Один из главных фаворитов турнира, английская "Астон Вилла", на выезде переиграла итальянскую "Болонью" со счетом 3:1 и имеет неплохой запас перед ответным поединком у себя дома.

Немецкий "Фрайбург" на домашней арене разгромил испанскую "Сельту" (3:0) и, скорее всего, тоже может паковать чемоданы для прохода в полуфинал этих состязаний.

А вот в двух других противостояниях все решится через неделю. Там пока "Порту" у себя дома сыграл вничью с "Ноттингем Форест" – 1:1, а другой португальский коллектив – "Брага" – также разошелся миром с "Бетисом" (1:1).

Ответные встречи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА пройдут 16 апреля.

А днем ранее ПСЖ переиграл "Ливерпуль" и пробил себе хороший путь на пути к полуфиналу Лиги чемпионов УЕФА.

