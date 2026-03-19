"Реал" и "Бавария" встретятся между собой в 29-й и 30-й раз в Лиге чемпионов

Футбольные эксперты подсчитали, что противостояние немецкой "Баварии" и испанского "Реала" является самым частым в истории Лиги чемпионов УЕФА. В апреле эти команды встретятся между собой в 29-й и 30-й раз в рамках четвертьфинала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

К этому моменту эти два гранда мирового футбола сыграли между собой 28 раз в рамках Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов (старая версия турнира).

В этих матчах на стороне королевского клуба 13 побед и 11 поражений, а в четырех поединках команды разошлись миром. Общий счет в этих противостояниях 45:42 в пользу мадридского коллектива.

Фото: Instagram/fcbayern

Здесь нужно отметить, что "Бавария" пробилась в 1/4 Лиги чемпионов УЕФА в седьмой раз подряд, обыграв накануне итальянскую "Аталанту" по сумме двух встреч (6:1, 4:1).

И к тому же мюнхенский суперклуб никому не проигрывает в 11 последних матчах: девять побед и две ничьих.

"Горжусь ребятами, их игрой, голами, энергией на поле. В целом это был позитивный день для клуба. Битва с "Реалом" для всех очень важна, неважно, кто сейчас сильнее. История клубов, талант игроков на поле – вот что делает этот матч особенным. Ожидаем абсолютно топовый матч. Надеюсь, даже нейтральные зрители получат от него удовольствие. Конечно же, в итоге мы хотим победить и пройти дальше". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Первое сражение в рамках 1/4 финала между "Реалом" и "Баварией" пройдет в ночь на 8 апреля на знаменитой мадридской арене "Сантьяго Бернабеу" (начало в 00:00 по казахстанскому времени).

"Сливочные" в свою очередь в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов днем ранее на выезде переиграли английский "Ман Сити" (2:1).