Спорт

Представители какого чемпионата главенствуют в гонке за еврокубками

Футбол Количество Стран, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 14:43 Фото: Instagram/championSleague
По итогам всех завершенных матчей 1/8 финала в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференции УЕФА определились 24 клуба, которые продолжают борьбу за титул на этих трех турнирах, сообщает Zakon.kz.

Вскоре в четвертьфиналах трех еврокубковых футбольных турниров сразятся шесть клубов из Испании, пять – из Англии, по три – из Германии и Португалии, по два – из Франции и Италии.

А также в гонке за трофеями будет по одному представителю из чемпионатов Украины, Нидерландов и Греции.

Футбол Участники Еврокубков, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 14:43

Фото: pixabay

В 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА выступят все три гранда Ла Лиги: "Барселона", "Реал" и "Атлетико". Конкуренцию им составят английские "Арсенал" и "Ливерпуль", немецкая "Бавария", французский ПСЖ и португальский "Спортинг".

Список лучшей восьмерки команд Лиги Европы составили испанские "Сельта" и "Бетис", английские "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла", португальские "Брага" и "Порту", немецкий "Фрайбург" и итальянская "Болонья".

А в следующем раунде Лиги конференций УЕФА Испанию представит "Райо Вальекано", английский "Кристал Пэлас", немецкий "Майнц", французский "Страсбур", итальянская "Фиорентина", греческий АЕК, голландский АЗ и украинский "Шахтер".

Читайте также
Объявлены все участники 1/4 финала Лиги конференций УЕФА
09:41, Сегодня
Объявлены все участники 1/4 финала Лиги конференций УЕФА
Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
09:39, 13 марта 2025
Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
ПСЖ "проехал" над "Брестом" и одержал самую крупную победу в еврокубках
14:11, 20 февраля 2025
ПСЖ "проехал" над "Брестом" и одержал самую крупную победу в еврокубках
Последние
Популярные
Читайте также
Узбекский дзюдоист "отомстил" казаху и лишил его бронзовой медали на Grand Slam в Тбилиси
15:05, Сегодня
Узбекский дзюдоист "отомстил" казаху и лишил его бронзовой медали на Grand Slam в Тбилиси
Титулованный дзюдоист из Казахстана одержал третью победу подряд на Grand Slam в Грузии
15:03, Сегодня
Титулованный дзюдоист из Казахстана одержал третью победу подряд на Grand Slam в Грузии
Один из сильнейших дзюдоистов Казахстана на элитном турнире добился выхода в четвертьфинал
14:47, Сегодня
Один из сильнейших дзюдоистов Казахстана на элитном турнире добился выхода в четвертьфинал
Сенсация: звезду дзюдо из Казахстана "уничтожили" на рейтинговом турнире в Грузии
14:28, Сегодня
Сенсация: звезду дзюдо из Казахстана "уничтожили" на рейтинговом турнире в Грузии
