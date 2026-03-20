Представители какого чемпионата главенствуют в гонке за еврокубками

По итогам всех завершенных матчей 1/8 финала в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференции УЕФА определились 24 клуба, которые продолжают борьбу за титул на этих трех турнирах, сообщает Zakon.kz.

Вскоре в четвертьфиналах трех еврокубковых футбольных турниров сразятся шесть клубов из Испании, пять – из Англии, по три – из Германии и Португалии, по два – из Франции и Италии.

А также в гонке за трофеями будет по одному представителю из чемпионатов Украины, Нидерландов и Греции.

Фото: pixabay

В 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА выступят все три гранда Ла Лиги: "Барселона", "Реал" и "Атлетико". Конкуренцию им составят английские "Арсенал" и "Ливерпуль", немецкая "Бавария", французский ПСЖ и португальский "Спортинг".

Список лучшей восьмерки команд Лиги Европы составили испанские "Сельта" и "Бетис", английские "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла", португальские "Брага" и "Порту", немецкий "Фрайбург" и итальянская "Болонья".

А в следующем раунде Лиги конференций УЕФА Испанию представит "Райо Вальекано", английский "Кристал Пэлас", немецкий "Майнц", французский "Страсбур", итальянская "Фиорентина", греческий АЕК, голландский АЗ и украинский "Шахтер".

