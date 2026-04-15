Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать победу в его последнем матче

Рано утром 15 апреля свой последний матч нынешнего сезона в регулярном чемпионате НХЛ провел клуб "Вашингтон Кэпиталз". А для его капитана, россиянина Александра Овечкина, это также была заключительная игра в майке столичного коллектива по контракту, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок клуб из столицы США и его лидер провели на выезде против "Коламбуса". Встреча завершилась в пользу гостей, которые выиграли со счетом 2:1.

В победной шайбе принял участие российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который отдал передачу своему партнеру Джейкобу Чикрану.

Тем самым "Кэпиталз" закончил сезон победой, но, как известно, не попал в плей-офф. А Овечкин завершил регулярный чемпионат, набрав 64 очка (32 шайбы и 32 ассиста).

Встреча против "Коламбуса" была последней для "Ови" по контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с 2005 года.

40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 шайб) и находится на второй строчке рейтинга лучших бомбардиров лиги с учетом плей-офф (1006).

Однако ни фанаты, ни клуб не хотят отпускать легендарного нападающего. Овечкин взял паузу для принятия решения.