Вторая ракетка Казахстана сотворил мега-сенсацию на "Мастерсе" в Майами
Без сомнения, это самый лучший матч в карьере второго номера сборной Казахстана, который уже давно хочет пробиться в элиту мирового тенниса, но всякий раз различные преграды мешают ему.
И вот этот гром грянул в небе Майами, автором которого стал наш Александр, переиграв за 2 часа 22 минуты более именитого соперника.
Далее Шевченко в рамках третьего круга американского турнира встретится с французом Юго Юмбером (№34 ATP).
Супер сенсационная победа нашего теннисиста немного вселила уверенность казахстанским болельщикам, которые уже потеряли на старте Miami Open-2026 сразу трех своих представителей: Александра Бублика, Юлию Путинцеву и Анну Данилину.
Теперь здесь остается следить за Александром Шевченко и Еленой Рыбакиной, которая свой матч против украинки Марты Костюк сыграет вечером 22 марта.