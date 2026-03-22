Вторая ракетка Казахстана сотворил мега-сенсацию на "Мастерсе" в Майами

В ночь на 22 марта казахстанский теннисист Александр Шевченко (№84 ATP) за выход в третий круг супертурнира ATP 1000 на кортах Майами неожиданно сумел обыграть девятую ракетку мира Бена Шелтона (США) со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3, сообщает Zakon.kz.

Без сомнения, это самый лучший матч в карьере второго номера сборной Казахстана, который уже давно хочет пробиться в элиту мирового тенниса, но всякий раз различные преграды мешают ему.

И вот этот гром грянул в небе Майами, автором которого стал наш Александр, переиграв за 2 часа 22 минуты более именитого соперника.

Далее Шевченко в рамках третьего круга американского турнира встретится с французом Юго Юмбером (№34 ATP).

Супер сенсационная победа нашего теннисиста немного вселила уверенность казахстанским болельщикам, которые уже потеряли на старте Miami Open-2026 сразу трех своих представителей: Александра Бублика, Юлию Путинцеву и Анну Данилину.

Теперь здесь остается следить за Александром Шевченко и Еленой Рыбакиной, которая свой матч против украинки Марты Костюк сыграет вечером 22 марта.