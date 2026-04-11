#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
473.13
554.08
6.13
Спорт

Абиба Абужакынова хочет поехать на Олимпиаду с мужем

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 07:55 Фото: Instagram/abiba48
Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова рассказала о желании выступить на предстоящих Олимпийских играх с супругом-дзюдоистом, сообщает Zakon.kz.

Свои планы спортсменка приоткрыла в интервью программе "Бүгін live" телеканала Jibek Joly. Со слов спортсменки, сейчас она находится на сборах, а свадебная церемония возможно пройдет после Азиатских игр.

Также по ее словам, будущий муж Абибы сам дзюдоист, член национальной сборной. Мужчина абсолютно не против развитию ее спортивной карьеры.

"Наоборот, у нас есть цель – вместе поехать на Олимпиаду", – подчеркнула Абужакынова.

На данный момент Абужакынова возглавляет мировой рейтинг IJF в весовой категории до 48 кг. Она – участница Олимпиады-2024 в Париже, а ее избранник – казахстанский дзюдоист Ермахан Анарбеков, выступающий в весовой категории до 90 кг.

11 апреля пройдут центральные матчи пятого тура Казахстанской Премьер-Лиги. На футбольных полях встретятся: "Кайрат – "Тобыл" и "Астана" – "Ордабасы".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: