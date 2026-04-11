Абиба Абужакынова хочет поехать на Олимпиаду с мужем

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова рассказала о желании выступить на предстоящих Олимпийских играх с супругом-дзюдоистом, сообщает Zakon.kz.

Свои планы спортсменка приоткрыла в интервью программе "Бүгін live" телеканала Jibek Joly. Со слов спортсменки, сейчас она находится на сборах, а свадебная церемония возможно пройдет после Азиатских игр.

Также по ее словам, будущий муж Абибы сам дзюдоист, член национальной сборной. Мужчина абсолютно не против развитию ее спортивной карьеры.

"Наоборот, у нас есть цель – вместе поехать на Олимпиаду", – подчеркнула Абужакынова.

На данный момент Абужакынова возглавляет мировой рейтинг IJF в весовой категории до 48 кг. Она – участница Олимпиады-2024 в Париже, а ее избранник – казахстанский дзюдоист Ермахан Анарбеков, выступающий в весовой категории до 90 кг.

