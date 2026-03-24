"Золото" за "золотом": Кирилл Герасименко оформил хет-трик на чемпионате Казахстана

Фото: olympic.kz

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису, триумфатором которого стал Кирилл Герасименко. Лидер казахстанской сборной завоевал на ЧРК три золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Герасименко стал лучшим в одиночном, парном и смешанном разрядах. Ниже представлены полные результаты турнира. Мужчины, личный разряд 1-е место Кирилл Герасименко (Астана) 2-е место Санжар Жубанов (Алматы) 3-е место Искендер Харки (Жамбылская область) 3-е место Айдос Кенжигулов (Алматы). Женщины, личный разряд 1-е место Зауреш Акашева (Карагандинская область) 2-е место Жанерке Кошкумбаева (Карагандинская область) 3-е место Сарвиноз Миркадирова (Алматы) 3-е место Анель Бахыт (Алматы). Мужчины, парный разряд 1-е место Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев (Астана/Карагандинская область) 2-е место Дастан Кенжигулов/Айдос Кенжигулов (Алматы) 3-е место Денис Жолудев/Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область) 3-е место Искендер Харки/Ирисбек Артукметов (Жамбылская область/Шымкент). Женщины, парный разряд 1-е место Анель Бахыт/Ангелина Романовская (Алматы/Павлодарская область) 2-е место Жанерке Кошкумбаева/Альбина Жаксылыкова (Карагандинская область) 3-е место Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (Карагандинская область/Алматы) 3-е место Дарья Гамова/Екатерина Охмак (Карагандинская область). Смешанный разряд 1-е место Кирилл Герасименко/Зауреш Акашева (Астана/Карагандинская область) 2-е место Алан Курмангалиев/Дарья Фу (Карагандинская область) 3-е место Искендер Харки/Сарвиноз Миркадирова (Жамбылская область/Алматы) 3-е место Ирисбек Артукметов/Ангелина Романовская (Шымкент/Павлодарская область). Командные соревнования Мужчины 1-е место – Алматы (Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Абдулла Мамай, Нурдаулет Нугай)

2-е место – Карагандинская область (Алан Курмангалиев, Владислав Захаров, Амир Торгайбеков, Зиётжон Нурматов, Асылхан Магзумбеков)

3-е место – Шымкент (Ирисбек Артукметов, Бакдаулет Акимали, Бекүлан Жамал, Сарвар Ирисалиев, Нурислам Касым)

3-е место – Восточно-Казахстанская область (Денис Жолудев, Сергей Коновалов, Сагантай Курмамбаев, Темирлан Джиенбаев, Данян Ши) Женщины 1-е место – Карагандинская область (Зауреш Акашева, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова, Дарья Фу, Мария Лукьянова)

2-е место – Алматы (Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Гузель Торшаева, Екатерина Пюрко, Айназ Адильгерей)

3-е место – Туркестанская область (Шахзода Ахмадалиева, Назым Серикбай, Ноила Ханиязова, Мафтуна Ханиязова, Шахруза Шафкатова)

3-е место – Восточно-Казахстанская область (Наталья Шумилова, Арай Ашкеева, Камилла Телегенова, Акку Темирханова, Нурчая Нурман). Ранее сообщалось, что Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал "золото" Исламиады-2025.

