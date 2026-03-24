Спорт

"Золото" за "золотом": Кирилл Герасименко оформил хет-трик на чемпионате Казахстана

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 18:30 Фото: olympic.kz
В Алматы завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису, триумфатором которого стал Кирилл Герасименко. Лидер казахстанской сборной завоевал на ЧРК три золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Герасименко стал лучшим в одиночном, парном и смешанном разрядах. Ниже представлены полные результаты турнира.

Мужчины, личный разряд

1-е место Кирилл Герасименко (Астана)

2-е место Санжар Жубанов (Алматы)

3-е место Искендер Харки (Жамбылская область)

3-е место Айдос Кенжигулов (Алматы).

Женщины, личный разряд

1-е место Зауреш Акашева (Карагандинская область)

2-е место Жанерке Кошкумбаева (Карагандинская область)

3-е место Сарвиноз Миркадирова (Алматы)

3-е место Анель Бахыт (Алматы).

Мужчины, парный разряд

1-е место Кирилл Герасименко/Алан Курмангалиев (Астана/Карагандинская область)

2-е место Дастан Кенжигулов/Айдос Кенжигулов (Алматы)

3-е место Денис Жолудев/Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область)

3-е место Искендер Харки/Ирисбек Артукметов (Жамбылская область/Шымкент).

Женщины, парный разряд

1-е место Анель Бахыт/Ангелина Романовская (Алматы/Павлодарская область)

2-е место Жанерке Кошкумбаева/Альбина Жаксылыкова (Карагандинская область)

3-е место Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (Карагандинская область/Алматы)

3-е место Дарья Гамова/Екатерина Охмак (Карагандинская область).

Смешанный разряд

1-е место Кирилл Герасименко/Зауреш Акашева (Астана/Карагандинская область)

2-е место Алан Курмангалиев/Дарья Фу (Карагандинская область)

3-е место Искендер Харки/Сарвиноз Миркадирова (Жамбылская область/Алматы)

3-е место Ирисбек Артукметов/Ангелина Романовская (Шымкент/Павлодарская область).

Командные соревнования

Мужчины

  • 1-е место – Алматы (Дастан и Айдос Кенжигуловы, Санжар Жубанов, Абдулла Мамай, Нурдаулет Нугай)
  • 2-е место – Карагандинская область (Алан Курмангалиев, Владислав Захаров, Амир Торгайбеков, Зиётжон Нурматов, Асылхан Магзумбеков)
  • 3-е место – Шымкент (Ирисбек Артукметов, Бакдаулет Акимали, Бекүлан Жамал, Сарвар Ирисалиев, Нурислам Касым)
  • 3-е место – Восточно-Казахстанская область (Денис Жолудев, Сергей Коновалов, Сагантай Курмамбаев, Темирлан Джиенбаев, Данян Ши)

Женщины

  • 1-е место – Карагандинская область (Зауреш Акашева, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова, Дарья Фу, Мария Лукьянова)
  • 2-е место – Алматы (Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Гузель Торшаева, Екатерина Пюрко, Айназ Адильгерей)
  • 3-е место – Туркестанская область (Шахзода Ахмадалиева, Назым Серикбай, Ноила Ханиязова, Мафтуна Ханиязова, Шахруза Шафкатова)
  • 3-е место – Восточно-Казахстанская область (Наталья Шумилова, Арай Ашкеева, Камилла Телегенова, Акку Темирханова, Нурчая Нурман).

Ранее сообщалось, что Герасименко взял реванш за Олимпиаду и завоевал "золото" Исламиады-2025.

