Кирилл Курдиди принес Казахстану "золото" ЧА по велотреку

Казахстан отметился золотой медалью на чемпионате Азии по велоспорту на треке в Тагайтае (Филиппины). На первую ступень пьедестала поднялся Кирилл Курдиди, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец показал лучшее время в гите. Вторым на финише был Хань Се (Китай). Бронзовым призером стал Рето Ичида (Япония).

Добавим, что ранее Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам и в скрэтче. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли "серебро" в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.

