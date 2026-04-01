#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
Спорт

Кирилл Курдиди принес Казахстану "золото" ЧА по велотреку

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2026 06:05 Фото: olympic.kz
Казахстан отметился золотой медалью на чемпионате Азии по велоспорту на треке в Тагайтае (Филиппины). На первую ступень пьедестала поднялся Кирилл Курдиди, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец показал лучшее время в гите. Вторым на финише был Хань Се (Китай). Бронзовым призером стал Рето Ичида (Япония).

Добавим, что ранее Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам и в скрэтче. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли "серебро" в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.

Ранее сообщалось, что Алишер Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах.

Елена Беляева
Елена Беляева
