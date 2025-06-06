Экс-тренер сборной Казахстана снова сменил место работы

47-летний российский специалист Магомед Адиев, известный по работе со сборной Казахстана, 5 июня возглавил футбольный клуб "Крылья Советов" из Самары, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба самарского коллектива, объявив о назначении Адиева на пост главного тренера. Стороны подписали контракт на один год с возможным продлением.

Как известно, Магомед Адиев на протяжении двух лет возглавлял сборную Казахстана. После этого дважды тренировал грозненский "Ахмат": сначала временно, а впоследствии на постоянной основе.

Второй приход наставника не сложился, команда провалила старт сезона в Премьер-лиге. После чего Адиеву пришлось сложить свои полномочия.

Просидев полгода без работы, бывший тренер казахстанской дружины в апреле этого года был приглашен в "Химки", где он отработал буквально считаные недели.