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Спорт

Экс-тренер сборной Казахстана снова сменил место работы

Футбол Тренер Крылья Советов, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 11:48 Фото: Instagram/kff_team
47-летний российский специалист Магомед Адиев, известный по работе со сборной Казахстана, 5 июня возглавил футбольный клуб "Крылья Советов" из Самары, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба самарского коллектива, объявив о назначении Адиева на пост главного тренера. Стороны подписали контракт на один год с возможным продлением.

Как известно, Магомед Адиев на протяжении двух лет возглавлял сборную Казахстана. После этого дважды тренировал грозненский "Ахмат": сначала временно, а впоследствии на постоянной основе.

Второй приход наставника не сложился, команда провалила старт сезона в Премьер-лиге. После чего Адиеву пришлось сложить свои полномочия.  

Просидев полгода без работы, бывший тренер казахстанской дружины в апреле этого года был приглашен в "Химки", где он отработал буквально считаные недели.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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