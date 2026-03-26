28-летняя дзюдоистка Абиба Абужакынова высказалась о карьере после объявления о помолвке

Лучшая дзюдоистка мира по итогам 2025 года Абиба Абужакынова, недавно объявившая о помолвке, высказалась по поводу своей спортивной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 25 марта 2026 года, в Instagram-Stories 28-летняя спортсменка написала:

"Я еще из спорта не ушла. Буду бороться еще 3-4 года, дай Бог. LA 2028".

Отметим, что 23 марта лидер женской сборной Казахстана по дзюдо поделилась радостным событием в личной жизни. Возлюбленный сделал Абибе Абужакыновой предложение руки и сердца, на что она ответила согласием.

По итогам 2025 года Абиба Абужакынова стала лучшей дзюдоисткой мира. 12 февраля 2026 года она обратилась с просьбой поддержать казахстанских участников Олимпийских игр в Италии и попросила не критиковать их.