"Реал" на неделю отдал свою знаменитую арену звездам мирового тенниса

Часть легендарной футбольной арены "Сантьяго Бернабеу" временно переоборудуют в теннисные корты во время проведения популярного испанского "Мастерса" – Mutua Madrid Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Marca, с 23 по 30 апреля стадион "Реала" будет преобразован в теннисный центр, где соорудят несколько грунтовых кортов для игроков, которые будут готовиться к своим матчам.

Сам же турнир, включая официальные игры, как и ранее, пройдет в комплексе Caja Magica с 22 апреля по 3 мая.

Фото: Instagram/Bernabeu

Подобная трансформация стала возможной из-за календаря "сливочных". Мадридская команда проведет несколько выездных игр, что позволит им использовать свой стадион для других не футбольных событий.

Как известно, обновленный "Бернабеу" является многофункциональной площадкой, где уже проводятся другие крупные спортивные мероприятия.

Ранее здесь проходили игры НФЛ, также готовится бой чемпиона UFC – Ильи Топурии, а НБА рассматривает свою ​​возможность.

