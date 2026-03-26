Спорт

"Реал" на неделю отдал свою знаменитую арену звездам мирового тенниса

Футбол Турнир Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 12:51
Часть легендарной футбольной арены "Сантьяго Бернабеу" временно переоборудуют в теннисные корты во время проведения популярного испанского "Мастерса" – Mutua Madrid Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Marca, с 23 по 30 апреля стадион "Реала" будет преобразован в теннисный центр, где соорудят несколько грунтовых кортов для игроков, которые будут готовиться к своим матчам.

Сам же турнир, включая официальные игры, как и ранее, пройдет в комплексе Caja Magica с 22 апреля по 3 мая.

Футбол Теннис Турнир, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 12:51

Фото: Instagram/Bernabeu

Подобная трансформация стала возможной из-за календаря "сливочных". Мадридская команда проведет несколько выездных игр, что позволит им использовать свой стадион для других не футбольных событий.

Как известно, обновленный "Бернабеу" является многофункциональной площадкой, где уже проводятся другие крупные спортивные мероприятия.

Ранее здесь проходили игры НФЛ, также готовится бой чемпиона UFC – Ильи Топурии, а НБА рассматривает свою ​​возможность.

Тем временем неделю назад эксперты подсчитали, представители какого чемпионата главенствуют в гонке за еврокубками нынешнего сезона.

Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
ФК "Реал" первым одержал тысячу побед в Ла Лиге на своей арене
10:14, 22 января 2024
ФК "Реал" первым одержал тысячу побед в Ла Лиге на своей арене
Суперкомпьютер не верит в успех "Реала" над "Арсеналом" в Лиге чемпионов
18:20, 16 апреля 2025
Суперкомпьютер не верит в успех "Реала" над "Арсеналом" в Лиге чемпионов
Стадион "Реала" является главным кандидатом на финал ЧМ-2030 по футболу
14:29, 18 декабря 2025
Стадион "Реала" является главным кандидатом на финал ЧМ-2030 по футболу
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
12:29, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил героя Паралимпиады из Казахстана
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
12:17, Сегодня
"Когда же это закончится?": в Африке жёстко прошлись по Намибии после очередного поражения
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
11:55, Сегодня
Эксперт сделал неожиданный прогноз полуфинала Рыбакина — Соболенко в Майами
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
11:17, Сегодня
"Непоколебима": мировой теннис вознёс до небес победу Рыбакиной против американки в Майами
