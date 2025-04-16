Суперкомпьютер не верит в успех "Реала" над "Арсеналом" в Лиге чемпионов

В ночь на 16 апреля испанская арена "Сантьяго Бернабеу" примет очень захватывающий и интересный поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и лондонским "Арсеналом", сообщает Zakon.kz.

Это будет ответный матч стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, где хозяевам поля нужно отыгрывать три мяча, которые они пропустили неделю назад в Англии.

По мнению Суперкомпьютера Opta, королевский клуб вряд ли сможет повторить успех "канониров", и лишь 8,6% составляет вероятность выхода "Реала" в полуфинал элитного турнира.

Конечно, с такими выводами не согласны в штабе действующих победителей Лиги чемпионов.

"На "Бернабеу" всегда царит невероятная атмосфера, энергия заразительна, мы это чувствуем, это раскрывает в нас все лучшее. Нам нужно действовать гораздо лучше, чем в первой игре. Нужно показывать больше самоотдачи, больше мастерства в игре с мячом и много чего еще. Сейчас все думают о камбэке, мы находимся в лучшем клубе мира. Должны играть внимательнее, не дураки, верим в свои силы. "Арсенал" на самом деле не удивил нас. Ситуация со штрафными была неожиданной, но это очень хорошая команда, и у нее фантастический тренер". Игрок "Реала" Джуд Беллингем

Верит в чудо и особую поддержку своих фанатов на "Бернабеу" и рулевой мадридского коллектива Карло Анчелотти.

"Поддержка болельщиков очень помогала нам в последние годы. Очевидно, что она очень важна. С "Арсеналом" нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы попытаться переломить очень сложную ситуацию. Должны продемонстрировать разум, страсть и яйца, как говорит Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы "Арсенала" в 91,4% на выход в полуфинал Лиги чемпионов.



Первая встреча, которая прошла в Лондоне неделю назад, завершилась победой "пушкарей" со счетом 3:0.