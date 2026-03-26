Футбольным фанатам пяти сборных ужесточили право въезда в США на ЧМ-2026

Болельщикам Алжира, Кабо-Верде, Сенегала, Кот-д’Ивуара и Туниса для въезда в США на предстоящий мундиаль придется внести денежный залог в размере до 15 000 долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Athletic, данная проблема возникла из-за американской пилотной программы Visa Bond, согласно которой граждане 50 стран, въезжающие в США по деловой или туристической визе, обязаны вносить денежный залог от 10 до 15 тысяч долларов, который будет возвращен при отъезде из США по истечении визы.

В список государств, на которые распространяется эта программа, входят Алжир, Кабо-Верде, Сенегал и Кот-д’Ивуар, чьи сборные стали участниками ЧМ-2026. Со 2 апреля данный список пополнят представители Туниса.

Также отмечается, что исключений не будет для отдельных категорий лиц, включая самих участников ЧМ-2026.

Футбольные федерации этих стран уже выразили обеспокоенность ситуацией и немного ранее обсуждали этот вопрос на семинарах по подготовке к предстоящему турниру.

В настоящее время FIFA пытается убедить власти США сделать исключение для футболистов, тренерских штабов и сотрудников сборных – участниц мирового чемпионата, а также руководителей федераций и ключевого персонала спонсоров.

