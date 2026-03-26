Эксперт рассчитал итог полуфинала Рыбакина – Соболенко в Майами

Казахстанская и белорусская теннисистки – Елена Рыбакина и Арина Соболенко – снова встретятся на корте спустя две недели на топ-турнире в США, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, аналитики Lastwordonsports.com назвали победителя полуфинала WTA 1000 в Майами между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко.

По мнению портала, если обе теннисистки найдут свою игру, это будет исключительно мощная битва.

"Рыбакина явно лучше подает, а Соболенко лучше перенаправляет и применяет силу с базовой линии. Но оба отличны на площадке. (Да, подача Соболенко больше не слабость). Немного расстраивает, что жеребьевка поставила этих женщин на одной стороне сетки, ведь это действительно должно быть финалом. Соболенко на этом турнире выглядит увереннее, а Рыбакина справилась с более сложными соперничеством. Если бы мне пришлось выбирать, я бы сказал, что Соболенко в целом играет лучше на этом турнире, но все это стоит игнорировать. Ритм, форма и последовательность не имеют значения при встрече. Они знают игры друг друга, знают, что это значит, и знают, что нужно выкладываться на полную, чтобы победить друг друга. И именно так они и поступят. В остальном равных, вероятно, преимущество у Рыбакиной. Но условия в Майами могут быть немного непредсказуемыми, с чем Соболенко справляется лучше. В конечном итоге, это, вероятно, придает ей крошечную остроту. Прогноз: победа Соболенко в трех сетах", – считает автор статьи.

Встреча Елена Рыбакина – Арина Соболенко состоится 27 марта в 05:30 по казахстанскому времени.

Ранее бывшая первая ракетка мира Динара Сафина поделилась прогнозом на полуфинальный матч турнира WTA 1000 в Майами (США) между лидерами мирового рейтинга – представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и белоруской Ариной Соболенко.