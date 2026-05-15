Вице-чемпионы мира объявили свой состав на ЧМ-2026 по футболу

Один из главных фаворитов предстоящего мундиаля и финалист двух последних мировых футбольных форумов, сборная Франции, окончательно определился со списком игроков для поездки на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам взял в свой список 26 футболистов. Среди них, кстати, не оказалось места двум звездам – Люка Шевалье (ПСЖ) и Эдуарду Камавинга ("Реал").

"Камавинга завершает сложный сезон, где мало играл из-за травм. Он еще очень молодой, приходится делать выбор и формировать структуру состава. Шевалье, который был с нами уже какое-то время, наверняка разочарован. Он не играет уже несколько месяцев. Риссер проводит очень хороший сезон. Это молодой игрок, который приходит с огромным энтузиазмом, и это важно для всей команды". Дидье Дешам

В итоге Дешам в походе за "золотом" будущего турнира включил в заявку следующих игроков:

Вратари: Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн") и Робен Риссер ("Ланс").

Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хилаль"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Максанс Лакруа ("Кристал Пэлас"), Вильям Салиба ("Арсенал") и Дайо Упамекано ("Бавария").

Полузащитники: Нголо Канте ("Фенербахче"), Куадио Коне ("Рома"), Адриен Рабьо ("Милан"), Орельен Тчуамени ("Реал"), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Магн Аклиуш ("Монако"), Брэдли Барколя (ПСЖ), Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ), Майкл Олисе ("Бавария").

Нападающие: Килиан Мбаппе ("Реал"), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас") и Маркус Тюрам ("Интер").

На будущем турнире Франция сыграет в подгруппе I против Сенегала, Ирака и Норвегии.

А накануне стал известен список хедлайнеров финала ЧМ-2026 по футболу.