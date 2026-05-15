#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
Спорт

Вице-чемпионы мира объявили свой состав на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 09:43 Фото: Instagram/equipedefrance
Один из главных фаворитов предстоящего мундиаля и финалист двух последних мировых футбольных форумов, сборная Франции, окончательно определился со списком игроков для поездки на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам взял в свой список 26 футболистов. Среди них, кстати, не оказалось места двум звездам – Люка Шевалье (ПСЖ) и Эдуарду Камавинга ("Реал").

"Камавинга завершает сложный сезон, где мало играл из-за травм. Он еще очень молодой, приходится делать выбор и формировать структуру состава. Шевалье, который был с нами уже какое-то время, наверняка разочарован. Он не играет уже несколько месяцев. Риссер проводит очень хороший сезон. Это молодой игрок, который приходит с огромным энтузиазмом, и это важно для всей команды".Дидье Дешам

В итоге Дешам в походе за "золотом" будущего турнира включил в заявку следующих игроков:

Вратари: Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ренн") и Робен Риссер ("Ланс").

Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла"), Мало Гюсто ("Челси"), Люка Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Аль-Хилаль"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Максанс Лакруа ("Кристал Пэлас"), Вильям Салиба ("Арсенал") и Дайо Упамекано ("Бавария").

Полузащитники: Нголо Канте ("Фенербахче"), Куадио Коне ("Рома"), Адриен Рабьо ("Милан"), Орельен Тчуамени ("Реал"), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Магн Аклиуш ("Монако"), Брэдли Барколя (ПСЖ), Райан Шерки ("Манчестер Сити"), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ), Майкл Олисе ("Бавария").

Нападающие: Килиан Мбаппе ("Реал"), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас") и Маркус Тюрам ("Интер").

На будущем турнире Франция сыграет в подгруппе I против Сенегала, Ирака и Норвегии.

А накануне стал известен список хедлайнеров финала ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Аргентина Состав
09:59, 12 мая 2026
Аргентина объявила свой расширенный состав на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
17:53, 13 мая 2026
Сборная Швеции определилась с составом на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Путевки ЧМ-2026
11:55, 27 марта 2026
Начался розыгрыш последних шести путевок на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шахмурат Муталип
10:30, Сегодня
Президент казахстанской федерации бокса вошёл в список самых молодых миллионеров Казахстана
Пётр Хребтов
10:28, Сегодня
Казахстанскому тяжелоатлету не удалось на чемпионате Азии повторить прошлогодний успех
Определены даты перенесённых туров КПЛ
09:57, Сегодня
Определены даты перенесённых туров КПЛ
Стало известно, когда пройдут полуфинальный матчи Кубка Казахстана-2026 по футболу
09:19, Сегодня
Стало известно, когда пройдут полуфинальные матчи Кубка Казахстана-2026 по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: