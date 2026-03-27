ФК "Кайрат" добирается до "Зенита" неожиданным автобусным туром в 700 км

Чемпион Казахстана по футболу "Кайрат", который вылетел из Алматы 26 марта, не смог вовремя добраться до аэропорта Санкт-Петербурга на товарищеский матч с "Зенитом" из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Чемпионат", рейс из Алматы был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В связи с чем казахстанская команда переночевала в столице России и выехала в Санкт-Петербург на автобусе. Расстояние между российскими мегаполисами составляет примерно 700 км, а время в пути занимает 9-11 часов.

Прибытие алматинского коллектива в северную столицу ожидается к 18:00 по казахстанскому времени.

Сам матч между "Зенитом" и "Кайратом" запланирован на 28 марта на "Газпром Арене", начало – в 21:00.

