Спорт

ФК "Кайрат" добирается до "Зенита" неожиданным автобусным туром в 700 км

Футбол Визит Санкт-Петербург , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 16:09
Чемпион Казахстана по футболу "Кайрат", который вылетел из Алматы 26 марта, не смог вовремя добраться до аэропорта Санкт-Петербурга на товарищеский матч с "Зенитом" из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Чемпионат", рейс из Алматы был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В связи с чем казахстанская команда переночевала в столице России и выехала в Санкт-Петербург на автобусе. Расстояние между российскими мегаполисами составляет примерно 700 км, а время в пути занимает 9-11 часов.

Прибытие алматинского коллектива в северную столицу ожидается к 18:00 по казахстанскому времени.

Сам матч между "Зенитом" и "Кайратом" запланирован на 28 марта на "Газпром Арене", начало – в 21:00.

А на днях футбольным фанатам пяти африканских сборных ужесточили право въезда в США на ЧМ-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Кайрат" без игроков сборной Казахстана поехал на матч с "Зенитом"
18:16, 26 марта 2026
"Кайрат" без игроков сборной Казахстана поехал на матч с "Зенитом"
"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге
08:38, 03 марта 2026
"Кайрат" объявил о товарищеском матче со знаменитой командой в Санкт-Петербурге
Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень
17:48, 14 октября 2023
Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Зенит": команды сыграли вровень
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
16:31, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
16:21, Сегодня
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Сегодня
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Сегодня
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
