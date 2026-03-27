#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Казахстанский боец ММА попал в аварию в Таиланде

Артем Резников дтп таиланд, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 18:58
Казахстанский боец ММА Артем Резников попал в дорожную аварии на Пхукете во время тренировочных сборов, передает Zakon.kz.

В интервью изданию Sports24.kz спортсмен рассказал подробности столкновения на Банг Тао и поделился курьезным вердиктом местной полиции.

По словам Резникова, инцидент произошел на прямой дороге, когда он на байке пошел на обгон, а автомобиль перед ним совершил резкий маневр. Несмотря на опасную ситуацию, файтер отделался лишь парой царапин и серьезно не пострадал.

"Я шел на обгон на байке, и машина резко повернула направо. Даже не ожидал – перекрестка-то нет, это прямая дорога. Как говорит тайская полиция, виноваты мы оба: водитель машины совершил маневр, пока я обгонял, а я вообще не должен был этого делать – там желтая сплошная. Отвечаю им: "Но там нет сплошной". Полицейские: "Она была там когда-то – просто стерлась". Сказали, чтобы сами чинили свой транспорт. А лично с водителем особо не общались", – сказал Резников.

Добавим, что 34-летний файтер Артем Резников выступает в промоушене ACA. В феврале восьмой номер легкого дивизиона уступил россиянину Юсупу-Хаджи Зубариеву единогласным решением судей (29:28, 29:27, 29:27).

Ранее сообщалось, что бывший игрок карагандинского "Шахтера" Никола Покривач погиб в ДТП.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: