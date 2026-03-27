"Туркестан Арена" приняла первый матч под эгидой УЕФА и собрала полный стадион

В Туркестане состоялось историческое событие – стадион "Туркестан Арена" впервые принял официальный матч под эгидой УЕФА. В рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди молодежных сборных (U-21) на поле встретились команды Казахстана и Словакии.

Матч вызвал большой интерес у местных жителей: трибуны были заполнены до отказа. По официальным данным, игру посетили около семи тысяч болельщиков.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

С первых минут встречи зрители активно поддерживали казахстанскую команду, создавая атмосферу настоящего футбольного праздника.

Несмотря на мощную поддержку трибун, победа досталась гостям. Сборная Словакии продемонстрировала организованную игру в обороне и эффективно использовала свои моменты, завершив встречу со счетом 3:1.

Проведение матчей такого уровня в Туркестане свидетельствует о поступательном развитии спортивной инфраструктуры региона. Эксперты отмечают, что подобные события способствуют популяризации футбола среди молодежи и формированию нового поколения спортсменов.

"Туркестан Арена" соответствует международным стандартам и требованиям УЕФА. Уже 31 марта здесь состоится следующий матч: молодежная сборная Казахстана примет команду Ирландии. Начало встречи – в 20:00, вход для зрителей свободный.