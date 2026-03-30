Спорт

Синнер выиграл "Солнечный дубль" и вошел в историю мирового тенниса

Теннис Двойной Титул, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:45 Фото: Instagram/miamiopen
"Солнечный дубль" (Sunshine double) – это связка крупных двух американских турниров по теннису на кортах Индиан-Уэллса и Майами, которые традиционно проходят в марте. В этом году на этих состязаниях победителем стал итальянец Янник Синнер, сообщает Zakon.kz.

Покорить "Солнечный дубль" в одном году не каждому дано. В списке игроков, которые достигли этой высоты, всего лишь 11 человек, членом которой 30 марта стал Янник Синнер.

Несколько часов назад вторая ракетка мира победил чеха Иржи Легечку (6:4, 6:4) в финальном матче турнира в Майами. 16 марта ему не было равных на состязаниях в Индиан-Уэллсе.

Плюс к тому же Синнер установил рекорд, выиграв три подряд "Мастерса" без проигранных партий.

А в общей сложности у итальянца 18 выигранных игр подряд на турнирах категории ATP-1000 (Майами, Индиан-Уэллс и Париж).

По ходу соревнований в Майами 24-летний теннисист обыграл Александра Зверева (6:3, 7:6), Фрэнсиса Тиафо (6:2, 6:2), Алекса Михельсена (7:5, 7:6), Корентена Муте (6:1, 6:4) и Дамира Джумхура (6:3, 6:3).

Нельзя не отметить, что достижение Синнера, но уже в женской части оформила Арина Соболенко, которой тоже покорилось звание автора "Солнечного дубля".

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
