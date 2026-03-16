Синнер выиграл "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и вошел в историю мирового тенниса

Итальянский теннисист и вторая ракетка мира Янник Синнер стал первым игроком ATP, кому удалось взять сразу два титула на двух "Мастерсах", при этом он не проиграл ни одного сета, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 16 марта итальянец завоевал титул категории ATP 1000 на кортах Индиан-Уэллса (США). Синнер в решающем матче данных соревнований переиграл 11-ю ракетку мира – россиянина Даниила Медведева со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Ранее Янник оказался лучшим на предыдущем "Мастерсе", также без проигрыша партии.

Таким образом, сейчас в активе Синнера хардовые титулы на ATP 1000 в Майами (2024), Монреале (2023), Цинциннати (2024), Шанхае (2024), Париже (2025) и Индиан-Уэллсе (2026).

К тому же итальянский спортсмен является четырехкратным чемпионом турниров из серии "Большого шлема" – Australian Open и US Open.

Всего за свою профессиональную карьеру он выиграл 25 трофеев ATP.

17 ноября 2025 года Янник Синнер второй раз подряд стал победителем Итогового турнира.

