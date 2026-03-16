Спорт

Синнер выиграл "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и вошел в историю мирового тенниса

Теннис Победа Медведев , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 13:48
Итальянский теннисист и вторая ракетка мира Янник Синнер стал первым игроком ATP, кому удалось взять сразу два титула на двух "Мастерсах", при этом он не проиграл ни одного сета, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 16 марта итальянец завоевал титул категории ATP 1000 на кортах Индиан-Уэллса (США). Синнер в решающем матче данных соревнований переиграл 11-ю ракетку мира – россиянина Даниила Медведева со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Ранее Янник оказался лучшим на предыдущем "Мастерсе", также без проигрыша партии.

Таким образом, сейчас в активе Синнера хардовые титулы на ATP 1000 в Майами (2024), Монреале (2023), Цинциннати (2024), Шанхае (2024), Париже (2025) и Индиан-Уэллсе (2026).

К тому же итальянский спортсмен является четырехкратным чемпионом турниров из серии "Большого шлема" – Australian Open и US Open.

Всего за свою профессиональную карьеру он выиграл 25 трофеев ATP.

17 ноября 2025 года Янник Синнер второй раз подряд стал победителем Итогового турнира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Янник Синнер снялся с "Мастерса" в Париже
17:29, 29 октября 2024
Янник Синнер снялся с "Мастерса" в Париже
Янник Синнер выиграл второй "Мастерс" подряд
16:13, 13 октября 2024
Янник Синнер выиграл второй "Мастерс" подряд
"Обнаружили вирус": Янник Синнер объяснил снятие с "Мастерса" в Париже
20:49, 29 октября 2024
"Обнаружили вирус": Янник Синнер объяснил снятие с "Мастерса" в Париже
Последние
Популярные
Читайте также
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
15:26, Сегодня
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
15:04, Сегодня
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
14:28, Сегодня
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
14:15, Сегодня
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
