Спорт

Синнер обыграл Зверева и сыграет в финале третьего "Мастерса" подряд

Теннис Финал Майами, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 08:01 Фото: Instagram/miamiopen
Минувшей ночью в американском Майами определились финалисты крупного теннисного турнира из серии ATP 1000, одним из которых стал Янник Синнер, переигравший Александра Зверева со счетом 6:3, 7:6 (4), сообщает Zakon.kz.

Итальянец в 11-й раз за карьеру пробился в финал "Мастерсов" и четыре из них он проделал на кортах Майами.

К тому же вторая ракетка мира сейчас идет на серии из 16-ти подряд побед на турнирах ATP 1000, по ходу которой он выиграл рекордные 32 сета кряду.

А всего Янник за последнее время выиграл 33 из 35 проведенных матчей. Теперь за титул в Майами он сразится с представителем Чехии Иржи Лехечкой.

В свою очередь чешский теннисист в первом полуфинале данных состязаний победил француза Артюра Фиса – 6:2, 6:2.

Пока мужчины готовятся к своей битве, ближайшей ночью определится чемпионка турнира в женской категории, где встретятся Арина Соболенко и Кори Гауфф.

Первая ракетка планеты утром 27 марта отправила домой казахстанку Елену Рыбакину, а американка была сильнее Каролин Муховой.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати
Янник Синнер выиграл второй "Мастерс" подряд
Алькарас обыграл Синнера в финале "Мастерса" в Риме
