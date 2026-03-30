Франция одержала вторую победу подряд в преддверии ЧМ-2026 по футболу

Вице-чемпионы мира 2022 года по футболу, сборная Франции в ходе подготовки к предстоящему мундиалю выиграла второй матч в американском турне. На этот раз команда Дидье Дешама обыграла представителей Колумбии со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Встреча команд прошла в США на стадионе Northwest Stadium и прошла под диктовку французской дружины.

Счет открыл игрок ПСЖ Дезире Дуэ, для которого этот гол стал дебютным за основную сборную страны. Еще до перерыва французы удвоили преимущество, усилиями Маркуса Тюрама.

В начале второго тайма Дуэ уже оформил дубль. При счете 3:0 колумбийцы забили гол престижа, благодаря точному удару Хаминтона Кампаса.

Главная звезда "трехцветных" Килиан Мбаппе начал этот матч на скамейке запасных. Он вышел на поле только на 78-й минуте и особо ничем не отметился.

Ранее сборная Франции в первом товарищеском матче переиграла бразильцев – 2:1, тогда Килиан отличился голом.

Как известно, обе сборные уже отобрались на ЧМ-2026, который пройдет на полях США, Канады и Мексики. Французы попали в группу с Сенегалом и Норвегией, четвертый соперник в этом квартете будет определен позднее.

Колумбия сыграет с Португалией и Узбекистаном, еще один оппонент станет известен 31 марта.