Спорт

Франция одержала вторую победу подряд в преддверии ЧМ-2026 по футболу

Футбол Победа Колумбия, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 12:06 Фото: Instagram/equipedefrance
Вице-чемпионы мира 2022 года по футболу, сборная Франции в ходе подготовки к предстоящему мундиалю выиграла второй матч в американском турне. На этот раз команда Дидье Дешама обыграла представителей Колумбии со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Встреча команд прошла в США на стадионе Northwest Stadium и прошла под диктовку французской дружины.

Счет открыл игрок ПСЖ Дезире Дуэ, для которого этот гол стал дебютным за основную сборную страны. Еще до перерыва французы удвоили преимущество, усилиями Маркуса Тюрама.

В начале второго тайма Дуэ уже оформил дубль. При счете 3:0 колумбийцы забили гол престижа, благодаря точному удару Хаминтона Кампаса.

Главная звезда "трехцветных" Килиан Мбаппе начал этот матч на скамейке запасных. Он вышел на поле только на 78-й минуте и особо ничем не отметился.

Ранее сборная Франции в первом товарищеском матче переиграла бразильцев – 2:1, тогда Килиан отличился голом.

Как известно, обе сборные уже отобрались на ЧМ-2026, который пройдет на полях США, Канады и Мексики. Французы попали в группу с Сенегалом и Норвегией, четвертый соперник в этом квартете будет определен позднее.

Колумбия сыграет с Португалией и Узбекистаном, еще один оппонент станет известен 31 марта.

Читайте также
Бразилия одержала первую победу с Анчелотти и вышла на ЧМ-2026
09:42, 11 июня 2025
Бразилия одержала первую победу с Анчелотти и вышла на ЧМ-2026
Футболисты Бразилии одержали первую крупную победу во главе с Анчелотти
12:07, 05 сентября 2025
Футболисты Бразилии одержали первую крупную победу во главе с Анчелотти
Хоккеисты Казахстана одержали вторую победу в решающей квалификации на ОИ-2026
19:38, 30 августа 2024
Хоккеисты Казахстана одержали вторую победу в решающей квалификации на ОИ-2026
Читайте также
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
11:57, Сегодня
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
11:34, Сегодня
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
11:21, Сегодня
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
11:01, Сегодня
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
