Спорт

Мбаппе удивил коллег баскетбольным броском и обратился к НБА

Футбол Баскетбольный Бросок, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 10:59
30 марта вице-чемпионы мира 2022 года по футболу – сборная Франции – завершили первый этап подготовки к предстоящему мундиалю. В заключительный день американского турне команда Дидье Дешама обыграла представителей Колумбии со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

После этой победы в контрольной встрече игроки "трехцветных" радовались кто как мог. Лидер французской дружины Килиан Мбаппе эффектно забросил футбольный мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал свое действие танцем в стиле Винисиуса.

Форвард "Реала", пользуясь моментом, что находится в США и здесь играют лучшие баскетболисты планеты, сразу же отправил шуточное сообщение менеджерам НБА заключить 10-дневный контракт.

Конечно же, юмор одного из лучших футболистов мира был принят положительно. На самом деле Килиану сейчас не до шуток, так как его клуб ровно через неделю ждет классическое противостояние с "Баварией" в Лиге чемпионов УЕФА.

Сам же Мбаппе надеется, что сможет выйти на поле в предстоящей битве, так как немецкий коллектив считается небольшим фаворитом в этой четвертьфинальной паре.

Куандык Шынасилов
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
