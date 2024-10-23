"Барыс" одержал вторую подряд победу в КХЛ после смены главного тренера

В очередном матче казахстанская команда 23 октября обыграла российскую "Сибирь" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в первом периоде "Барыс" забросил одну шайбу, однако во втором российская команда сравняла счет. Третий период оказался решающим: хоккеисты "Барыса" вновь вышли вперед, а в концовке встречи команда под руководством Галыма Мамбеталиева забросила победную шайбу.

Это уже вторая победа "Барыса" подряд под руководством Мамбеталиева, который недавно сменил Вячеслава Буцаева на посту главного тренера. Следующий матч команда из Астаны проведет в воскресенье на домашней арене против "Куньлуня".



