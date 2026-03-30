Алишер Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Алишер Жумакан принес сборной очередную медаль чемпионата Азии в Тайгатае (Филиппины). Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду, сообщает Zakon.kz.

Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг). Добавим, что ранее национальная команда Казахстана отметилась тремя наградами. Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли "серебро" в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования. Ранее сообщалось, что представитель "Астаны" выиграл второй этап престижной гонки "Париж-Ницца".

