Алишер Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах
Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Алишер Жумакан принес сборной очередную медаль чемпионата Азии в Тайгатае (Филиппины). Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду, сообщает Zakon.kz.
Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг).
Добавим, что ранее национальная команда Казахстана отметилась тремя наградами.
Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли "серебро" в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.
Ранее сообщалось, что представитель "Астаны" выиграл второй этап престижной гонки "Париж-Ницца".
