Спорт

Алишер Жумакан принес сборной Казахстана медаль чемпионата Азии на Филиппинах

велоспорт, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 19:56 Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Алишер Жумакан принес сборной очередную медаль чемпионата Азии в Тайгатае (Филиппины). Казахстанец показал второй результат в скрэтче, завоевав серебряную награду, сообщает Zakon.kz.

Победу одержала Хайцзяо Сунь (Китай). Третье место занял Цун Вай Чу (Гонконг).

Добавим, что ранее национальная команда Казахстана отметилась тремя наградами.

Алишер Жумакан стал вторым в групповой гонке по очкам. Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов взяли "серебро" в мэдисоне, а Рината Султанова поднялась на третью ступень пьедестала в индивидуальной гонке преследования.

Ранее сообщалось, что представитель "Астаны" выиграл второй этап престижной гонки "Париж-Ницца".

Елена Беляева
