#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Софья Самоделкина: Надеюсь показать свое лучшее выступление в сезоне

Фигурное катание Комент Короткой Программы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 16:28 Фото: telegram/DRSQazaqstan
В чешской столице Праге в эти дни проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне прошли состязания в женском одиночном катании, где с короткой программой выступила лидер сборной Казахстана – Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого дня соревнований Самоделкина остановилась на 12-й строчке (66,95 балла), и теперь в ночь на 28 марта она покажет свою произвольную программу.

"На Олимпийских играх старалась изо всех сил и показала лучший результат в сезоне. В Праге не смогла повторить, но думаю, что моя программа была не хуже. На мой взгляд, откатала хорошо. После Олимпиады провели две с половиной недели тренировок в Калифорнии. Это была действительно хорошая подготовка". Софья Самоделкина

По итогам короткой программы ЧМ-2026 призовая тройка выглядит следующим образом: Каори Сакамото (Япония) – 79,31 балла, Моне Чиба (Япония) – 78,45, Эмбер Гленн (США) – 72,65.

"Казахстан сейчас сильная страна в фигурном катании, мы с Михаилом показали хорошие результаты на Олимпийских играх, это поддержка и мотивация. Я хочу показать свое лучшее выступление здесь, и я надеюсь, что это произойдет. Конечно, я могу нервничать, все мы люди. Но я из тех, кого это не слишком волнует”. Софья Самоделкина

На чемпионате мира-2025 в Бостоне (США) Софья Самоделкина заняла 14-е место.

Совсем недавно она принимала участие в Олимпиаде-2026 в итальянском Милане и вошла в топ-10.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: