Софья Самоделкина: Надеюсь показать свое лучшее выступление в сезоне

В чешской столице Праге в эти дни проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне прошли состязания в женском одиночном катании, где с короткой программой выступила лидер сборной Казахстана – Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

По итогам первого дня соревнований Самоделкина остановилась на 12-й строчке (66,95 балла), и теперь в ночь на 28 марта она покажет свою произвольную программу.

"На Олимпийских играх старалась изо всех сил и показала лучший результат в сезоне. В Праге не смогла повторить, но думаю, что моя программа была не хуже. На мой взгляд, откатала хорошо. После Олимпиады провели две с половиной недели тренировок в Калифорнии. Это была действительно хорошая подготовка". Софья Самоделкина

По итогам короткой программы ЧМ-2026 призовая тройка выглядит следующим образом: Каори Сакамото (Япония) – 79,31 балла, Моне Чиба (Япония) – 78,45, Эмбер Гленн (США) – 72,65.

"Казахстан сейчас сильная страна в фигурном катании, мы с Михаилом показали хорошие результаты на Олимпийских играх, это поддержка и мотивация. Я хочу показать свое лучшее выступление здесь, и я надеюсь, что это произойдет. Конечно, я могу нервничать, все мы люди. Но я из тех, кого это не слишком волнует”. Софья Самоделкина

На чемпионате мира-2025 в Бостоне (США) Софья Самоделкина заняла 14-е место.

Совсем недавно она принимала участие в Олимпиаде-2026 в итальянском Милане и вошла в топ-10.