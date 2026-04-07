#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Олимпийский призер из Казахстана сразится за "золото" ЧА-2026 по боксу

Фото: Instagram/boxingkazakhstan
7 апреля серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай добыл для казахстанской сборной шестую путевку в финал ЧА-2026 по боксу, сообщает Zakon.kz.

Лидер казахстанской боксерской дружины на пути к финалу в весе до 85 кг без особых проблем разобрался с монгольским спортсменом – Бариахана Доржа.

Все судьи безоговорочно отдали победу серебряному призеру Олимпиады-2024 со счетом 5:0.

Таким образом, к этой минуте уже шесть казахстанских боксеров добыли себе место в финале ЧА-2026. Нурбек Оралбай присоединился к Бахыт Сейдиш, Сабыржану Аккалыкову, Торехану Сабырхану, Надежде Рябец и Дине Исламбековой.

Этот список избранных может пополниться, так как бои стадии 1/2 финала еще продолжаются, где мы будем переживать за Айбека Оралбая, Оразбека Асылкулова и Сагындыка Тогамбая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: