Олимпийский призер из Казахстана сразится за "золото" ЧА-2026 по боксу

7 апреля серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай добыл для казахстанской сборной шестую путевку в финал ЧА-2026 по боксу, сообщает Zakon.kz.

Лидер казахстанской боксерской дружины на пути к финалу в весе до 85 кг без особых проблем разобрался с монгольским спортсменом – Бариахана Доржа.

Все судьи безоговорочно отдали победу серебряному призеру Олимпиады-2024 со счетом 5:0.

Таким образом, к этой минуте уже шесть казахстанских боксеров добыли себе место в финале ЧА-2026. Нурбек Оралбай присоединился к Бахыт Сейдиш, Сабыржану Аккалыкову, Торехану Сабырхану, Надежде Рябец и Дине Исламбековой.

Этот список избранных может пополниться, так как бои стадии 1/2 финала еще продолжаются, где мы будем переживать за Айбека Оралбая, Оразбека Асылкулова и Сагындыка Тогамбая.