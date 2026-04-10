Спорт

Нурбек Оралбай добыл для Казахстана третью золотую медаль ЧА-2026 по боксу

Бокс Финал ЧА-2026, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 12:34 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Мужская сборная Казахстана по боксу продолжает ковать "золото" ЧА-2026 в Улан-Баторе. К этой минуте копилка наших боксеров пополнилась третьей медалью высшей пробы, которую завоевал Нурбек Оралбай, сообщает Zakon.kz.

Призер Олимпийских игр 2024 года в финале весовой категории до 85 килограммов встретился с узбекским спортсменом – Жасурбеком Юлдошевым.

Лидер сборной Казахстана не дал никому усомниться в своем превосходстве над соперником и по итогам трех раундов одержал победу единогласным судейским решением (5:0).

Тем самым Нурбек стал чемпионом Азии 2026 года.

Далее казахстанские болельщики ждут выхода на ринг последнего нашего участника в этом турнире, еще одного из братьев Оралбай - Айбека.

Чуть ранее свои финальные поединки ЧА-2026 выиграли Сабыржан Аккалыков и Оразбек Асылкулов.

Читайте также
Капитан сборной Казахстана стал трехкратным чемпионом Азии по боксу
13:09, Сегодня
Капитан сборной Казахстана стал трехкратным чемпионом Азии по боксу
Определился седьмой финалист от Казахстана на ЧА-2026 по боксу
12:13, 07 апреля 2026
Определился седьмой финалист от Казахстана на ЧА-2026 по боксу
Олимпийский призер из Казахстана сразится за "золото" ЧА-2026 по боксу
11:41, 07 апреля 2026
Олимпийский призер из Казахстана сразится за "золото" ЧА-2026 по боксу
Последние
Популярные
Читайте также
Наставник "Кызылжара" оценил игру "Хан-Тенгри" после победы над ними в Кубке Казахстана
13:51, Сегодня
Наставник "Кызылжара" оценил игру "Хан-Тенгри" после победы над ними в Кубке Казахстана
Абсолютным триумфом Казахстана над Индией и Узбекистаном завершился чемпионат Азии по боксу
13:14, Сегодня
Абсолютным триумфом Казахстана над Индией и Узбекистаном завершился чемпионат Азии по боксу
Казахстанский борец окончательно лишился шанса войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
13:03, Сегодня
Казахстанский борец окончательно лишился шанса войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Главный тренер "Окжетпеса" поделился впечатлением от камбэка в игре против "Шахтёра"
12:59, Сегодня
Главный тренер "Окжетпеса" поделился впечатлением от камбэка в игре против "Шахтёра"
