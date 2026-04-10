Нурбек Оралбай добыл для Казахстана третью золотую медаль ЧА-2026 по боксу

Мужская сборная Казахстана по боксу продолжает ковать "золото" ЧА-2026 в Улан-Баторе. К этой минуте копилка наших боксеров пополнилась третьей медалью высшей пробы, которую завоевал Нурбек Оралбай, сообщает Zakon.kz.

Призер Олимпийских игр 2024 года в финале весовой категории до 85 килограммов встретился с узбекским спортсменом – Жасурбеком Юлдошевым.

Лидер сборной Казахстана не дал никому усомниться в своем превосходстве над соперником и по итогам трех раундов одержал победу единогласным судейским решением (5:0).

Тем самым Нурбек стал чемпионом Азии 2026 года.

Далее казахстанские болельщики ждут выхода на ринг последнего нашего участника в этом турнире, еще одного из братьев Оралбай - Айбека.

Чуть ранее свои финальные поединки ЧА-2026 выиграли Сабыржан Аккалыков и Оразбек Асылкулов.