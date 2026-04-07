Спорт

Определился седьмой финалист от Казахстана на ЧА-2026 по боксу

Бокс Путевка Финал ЧА-2026 , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 12:13
Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай, который выступает в весе свыше 90 килограммов, 7 апреля провел полуфинальный поединок на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), сообщает Zakon.kz.

Первый в истории казахстанского бокса чемпион мира в супертяжелом весе Айбек Оралбай за выход в финал турнира сразился с представителем Туркменистана – Довлетом Исламовым.

Несмотря на существенную разницу в росте, Айбек все же сумел победить своего оппонента, и у судей не было сомнения в преимуществе казахстанца, которого признали сильнейшим (5:0).

Стоит напомнить, что Айбек является двукратным чемпионом Азии и сейчас стоит в шаге от того, чтобы в третий раз подняться на высший подиум континентального первенства.

Таким образом, к данному часу семь казахстанских боксеров завоевали право на финал ЧА-2026: это братья Оралбай – Айбек и Нурбек, а также Бахыт Сейдиш, Сабыржан Аккалыков, Торехан Сабырхан, Надежда Рябец и Дина Исламбекова.

Ну это еще не все, сегодня в вечерней сессии турнира пройдут два полуфинальных боя с участием наших Оразбека Асылкулова (60 кг) и Сагындыка Тогамбая (90 кг).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
