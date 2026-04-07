Спорт

Казахстан в матче с Узбекистаном получил восьмую путевку в финал ЧА-2026 по боксу

Бокс Финал ЧА-2026, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 15:27 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На ринге Улан-Батора (Монголия) подходят к завершению поединки стадии полуфинала чемпионата Азии-2026 по боксу. Победное шествие казахстанских боксеров на этом этапе продолжил Оразбек Асылкулов, сообщает Zakon.kz.

Наш спортсмен в весовой категории до 60 килограммов сразился с боксером из сборной Узбекистана Абдурахмоном Махмуджоновым.

Как известно, поединки принципиальных соперников из двух братских стран всегда проходят в захватывающей борьбе, что было зафиксировано в очередной раз.

Изначально, захватив небольшое преимущество, казахстанец не отпустил свой шанс и добился успеха, а с ней и завоевал путевку в решающую стадию ЧА-2026.

В итоге Оразбек пополнил нашу копилку восьмым финалом нынешнего азиатского первенства. До него этой чести удостоились братья Оралбай – Айбек и Нурбек, Бахыт Сейдиш, Сабыржан Аккалыков, Торехан Сабырхан, Надежда Рябец и Дина Исламбекова.

Теперь осталось поболеть за последнего нашего полуфиналиста Сагындыка Тогамбая (90 кг), который поднимется на ринг через считанные минуты.

Сборная Казахстана по боксу завоевала первую путевку в финал ЧА-2026
Казахстан завоевал еще две путевки в финал ЧА-2026 по боксу
Торехан Сабырхан пробился в финал ЧА-2026 по боксу
