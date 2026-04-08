В Европе обсуждают футбольного вундеркинда из Казахстана после перехода в "Барселону"

Международный футбольный портал Skiller в своей соцсети Instagram оценил переход казахстанского футболиста Карима Мендиканова в структуру испанской "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, европейский портал оценил навыки 15-летнего спортсмена.

В 15 лет он подписал контракт с клубом 1 апреля 2026 года и официально присоединится к команде в следующем сезоне.

По мнению экспертов, это по-настоящему особенный трансфер.

Мендиканов – быстрый и техничный правый вингер, очень опасный в ситуациях один в один, любит идти на защитников и уже выделяется умением создавать остроту в атаке.

Он станет первым казахстанским футболистом в истории "Барселоны", что делает этот шаг еще более значимым не только для самого игрока, но и для казахстанского футбола в целом.

В публикации Skiller говорится о перспективности молодого игрока. За нашим спортсменом следили несколько европейских клубов, прежде чем он выбрал "Барселону".

