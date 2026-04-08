В Европе обсуждают футбольного вундеркинда из Казахстана после перехода в "Барселону"
Как пишет sportarena.kz, европейский портал оценил навыки 15-летнего спортсмена.
В 15 лет он подписал контракт с клубом 1 апреля 2026 года и официально присоединится к команде в следующем сезоне.
По мнению экспертов, это по-настоящему особенный трансфер.
Мендиканов – быстрый и техничный правый вингер, очень опасный в ситуациях один в один, любит идти на защитников и уже выделяется умением создавать остроту в атаке.
Он станет первым казахстанским футболистом в истории "Барселоны", что делает этот шаг еще более значимым не только для самого игрока, но и для казахстанского футбола в целом.
В публикации Skiller говорится о перспективности молодого игрока. За нашим спортсменом следили несколько европейских клубов, прежде чем он выбрал "Барселону".
