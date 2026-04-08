Спорт

В Европе обсуждают футбольного вундеркинда из Казахстана после перехода в "Барселону"

Казахстанский футболист Карим Мендиканов, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 07:10 Фото: Instagram/zidan4eglive
Международный футбольный портал Skiller в своей соцсети Instagram оценил переход казахстанского футболиста Карима Мендиканова в структуру испанской "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, европейский портал оценил навыки 15-летнего спортсмена.

В 15 лет он подписал контракт с клубом 1 апреля 2026 года и официально присоединится к команде в следующем сезоне.

По мнению экспертов, это по-настоящему особенный трансфер.

Мендиканов – быстрый и техничный правый вингер, очень опасный в ситуациях один в один, любит идти на защитников и уже выделяется умением создавать остроту в атаке.

Он станет первым казахстанским футболистом в истории "Барселоны", что делает этот шаг еще более значимым не только для самого игрока, но и для казахстанского футбола в целом.

В публикации Skiller говорится о перспективности молодого игрока. За нашим спортсменом следили несколько европейских клубов, прежде чем он выбрал "Барселону".

Ранее мы писали о том, что "Кайрат" забил четыре гола за тайм и сломил амбиции "Астаны" на чемпионство.

Аксинья Титова
Опубликован список самых посещаемых футбольных арен Европы
Месси может вернуться в "Барселону"
Стал известен состав символической футбольной сборной Европы
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
Бибисара Асаубаева сыграла вничью на престижном турнире по шахматам
Казахстанский теннисист победил на турнире в Мексике
