Казахстанец Оразбек Асылкулов вырвал "золото" ЧА-2026 по боксу

10 апреля в Улан-Баторе (Монголия) стартовали финальные поединки азиатского первенства по боксу среди мужчин. Сразиться за титул сильнейшего на континенте получили возможность пятеро казахстанских боксеров, сообщает Zakon.kz.

И первый из этого списка Оразбек Асылкулов в захватывающей и волевой борьбе сумел завоевать золотую медаль азиатского чемпионата.

Он в финале весовой категории до 60 кг сразился с Сачин Сачином из Индии. Проигрывая по ходу боя, Оразбек затем восстановил равновесие и раздельным решением судей (3:2) перевернул чашу весов в свою сторону.

В итоге Асылкулов стал победителем ЧА-2026, а два года назад на этом турнире он удостаивался серебряной награды.

Теперь ринг Улан-Батора ждет выхода еще четверых наших боксеров.

Днем ранее казахстанские девушки прекрасно выступили в решающих поединках ЧА-2026.