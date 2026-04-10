Казахстанец Оразбек Асылкулов вырвал "золото" ЧА-2026 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
10 апреля в Улан-Баторе (Монголия) стартовали финальные поединки азиатского первенства по боксу среди мужчин. Сразиться за титул сильнейшего на континенте получили возможность пятеро казахстанских боксеров, сообщает Zakon.kz.
И первый из этого списка Оразбек Асылкулов в захватывающей и волевой борьбе сумел завоевать золотую медаль азиатского чемпионата.
Он в финале весовой категории до 60 кг сразился с Сачин Сачином из Индии. Проигрывая по ходу боя, Оразбек затем восстановил равновесие и раздельным решением судей (3:2) перевернул чашу весов в свою сторону.
В итоге Асылкулов стал победителем ЧА-2026, а два года назад на этом турнире он удостаивался серебряной награды.
Теперь ринг Улан-Батора ждет выхода еще четверых наших боксеров.
Днем ранее казахстанские девушки прекрасно выступили в решающих поединках ЧА-2026.
