Главный тренер "Кайрата" оценил игру Дастана Сатпаева перед отъездом в Европу

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин после поражения в 12-м туре КПЛ от шымкентского "Ордабасы" дал оценку выступлению Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, после домашней победы "Ордабасы", набрав 28 очков, возглавляет турнирную таблицу. "Кайрат" с 26 баллами располагается на второй строчке.

"Дастан делает большой объем работы. Вы смотрите только на его голы. Если голов нет, то нет Сатпаева, но сколько он выполняет "черновой" работы – вы на это не смотрите и не оцениваете. Те рывки, те спринты, которые он делает, он в каждой игре показывает европейские цифры", – считает тренер.

В следующем туре "Ордабасы" на выезде сыграет с семейским "Елимаем", а "Кайрат" на своем поле примет "Атырау". В свою очередь 17-летний казахстанский нападающий Дастан Сатпаев официально перейдет в лондонский "Челси" уже этим летом



