Юлия Путинцева при поддержке олимпийских чемпионов выиграла свою встречу

10 апреля в Астане стартовал теннисный матч квалификации Billie Jean King Cup-2026, где женская сборная Казахстана принимает Канаду. В первой игре одиночного разряда на корт вышли наша Юлия Путинцева и канадка Кайла Кросс, сообщает Zakon.kz.

Среди болельщиков, которые пришли поддержать Юлию Путинцеву, в ВИП-ложе оказался чемпион зимних Олимпийских игр-2026 Михаил Шайдоров. В компании фигуриста был еще один звездный спортсмен, золотой и бронзовый медалист Паралимпиады-2026 лыжник и биатлонист Ербол Хамитов.

Два чемпиона плюс огромная аудитория столичных фанатов помогли казахстанской теннисистке одержать непростую победу и заработать первое выигрышное очко в противостоянии с Канадой – 6:3, 7:5.

На площадку выйдет и вторая пара текущего игрового дня, где хозяйка кортов Соня Жиенбаева постарается дать бой чемпионке US Open-2019 Бьянке Андрееску.

Программу второго игрового дня Кубка Billie Jean King Cup 11 апреля откроют игроки парного разряда. От нашей страны выступят Анна Данилина и Жибек Куламбаева, которые будут соперничать с канадками Арианой Арсено и Александрой Ваграмовой.

В этот же день сыграют Юлия Путинцева и Бьянка Андрееску, затем выяснят отношения Соня Жиенбаева и Кайла Кросс.

Победителем матча будет признана та сборная, которая первой достигнет трех выигрышных встреч.

Тем временем внимание казахстанских фанатов тенниса будет приковано к Монте-Карло, где лучший теннисист нашей страны в четвертьфинале "Мастерса" сразится с первой ракеткой мира – Карлосом Алькарасом. Начало поединка запланировано примерно на 17:00 по казахстанскому времени.