Санжар Ташкенбай прервал молчание после сенсационного проигрыша на ЧА-2026

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай прервал молчание после неожиданного поражения на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram титулованный атлет прокомментировал неудачное выступление, пообещав болельщикам вернуться на ринг в обновленной форме.

"Дай Аллах, мы вернемся еще сильнее. За каждым поражением стоит большая победа!", – написал 10 апреля 2026 года спортсмен.

Болельщики и любители бокса не остались в стороне, оказав мощную поддержку соотечественнику в социальных сетях. Под публикацией спортсмена появились сотни теплых комментариев, в которых казахстанцы призывают Санжара не падать духом и продолжать путь к вершинам.

Батыр, ты еще покоришь высокие вершины, если на то будет воля Аллаха!

Все еще впереди, выше голову, мой батыр! Пусть это поражение станет последним в твоей жизни.

Земля стерпит и поражение!

Не бери в голову Азию, главное – покори мир.

Ты и так сильный!

Добавим, что Ташкенбай прибыл на континентальное первенство в Монголии в статусе двукратного чемпиона мира и считался одним из главных фаворитов. Однако в поединке за выход в полуфинал весовой категории до 50 килограммов Ташкенбай уступил представителю Индии, чемпиону мира среди молодежи Вишванату Сурешу.

