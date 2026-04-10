Спорт

Санжар Ташкенбай прервал молчание после сенсационного проигрыша на ЧА-2026

Санжар Ташкенбай, бокс, чемпионат мира , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 01:17 Фото: НОК РК
Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай прервал молчание после неожиданного поражения на чемпионате Азии-2026 в Улан-Баторе, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram титулованный атлет прокомментировал неудачное выступление, пообещав болельщикам вернуться на ринг в обновленной форме.

"Дай Аллах, мы вернемся еще сильнее. За каждым поражением стоит большая победа!", – написал 10 апреля 2026 года спортсмен.

Болельщики и любители бокса не остались в стороне, оказав мощную поддержку соотечественнику в социальных сетях. Под публикацией спортсмена появились сотни теплых комментариев, в которых казахстанцы призывают Санжара не падать духом и продолжать путь к вершинам.

  • Батыр, ты еще покоришь высокие вершины, если на то будет воля Аллаха!
  • Все еще впереди, выше голову, мой батыр! Пусть это поражение станет последним в твоей жизни.
  • Земля стерпит и поражение!
  • Не бери в голову Азию, главное – покори мир.
  • Ты и так сильный!

Добавим, что Ташкенбай прибыл на континентальное первенство в Монголии в статусе двукратного чемпиона мира и считался одним из главных фаворитов. Однако в поединке за выход в полуфинал весовой категории до 50 килограммов Ташкенбай уступил представителю Индии, чемпиону мира среди молодежи Вишванату Сурешу.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии.

Канат Болысбек
