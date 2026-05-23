"Ордабасы" в гостях разгромил "Тобыл" и почти догнал "Кайрат" в таблице КПЛ

23 мая на футбольных полях Казахстана завершились все матчи 11-го тура Премьер-лиги, где центральный поединок прошел в Костанае между "Тобылом" и "Ордабасы" из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Одни из лидеров чемпионской гонки сезона, футболисты Шымкента, уверенно разобрались с обладателями Кубка Казахстана-2025, забив в ворота хозяев поля три безответных мяча.

Южане все свои голы забили во втором тайме. Сначала счет открыл румынский легионер Кристиан-Михай Капацина.

Затем Амир Жасулан удвоил преимущество "Ордабасы". Он же за три минуты до финального свистка оформил дубль и поставил итог в этом матче – 3:0.

Разгромив "Тобыл", команда Андрея Мартина вплотную приблизилась к лидеру турнирной таблицы – "Кайрату" (26 баллов), отставая от него всего лишь на одно очко. Но надо отметить, что алматинцы сыграли на одну игру больше, чем дружина из Туркестанской области.

Теперь все выяснится в их очной встрече 28 мая, подопечные Рафаэля Уразбахтина поедут на рандеву с "Ордабасы".

Сегодня "Кайрат" дома потерял ценные очки в поединке с "Кайсаром". Вдобавок "Актобе" не смог переиграть на своем поле "Кызылжар" – 0:0.