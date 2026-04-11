Путинцева выдала матч-триллер с путевкой в финал командного ЧМ-2026 по теннису

В Астане завершился матч квалификации за выход в финал теннисного турнира Billie Jean King Cup-2026, где встречались женские сборные Казахстана и Канады. Двухдневное напряженное противостояние закончилось в пользу хозяек корта со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Во второй игровой день казахстано-канадского противостояния на корты первыми вышли игроки парного разряда.

Соперницами наших Жибек Куламбаевой и Анны Данилиной вместо ранее заявленных Арианы Арсено и Александры Ваграмов стали Бьянка Андрееску и Кайла Кросс.

Долго ждавшая своего выхода за главную сборную страны и доказывающая своими титулами на парных турнирах, Куламбаева в тандеме с Данилиной показали прекрасный теннис, что обернулось их победой в двух партиях – 7:5, 6:1.

При счете 2:1 в пользу казахстанской женской дружины, далее на площадку были приглашены лидеры команд, Юлия Путинцева и Бьянка Андрееску. Этот матч был сверхважен для хозяек данного квалификационного раунд и успех в нем снимал все вопросы о победителе.

Казахстанка свой поединок против чемпионки US Open-2019 начала неплохо, вытащив первый сет на тай-брейке – 7:5.

Во второй партии канадка немного нарастила свое преимущество и сравняла счет – 6:3.

Все решилось в заключительной партии, где ни одна из соперниц не хотела уступать, но все же фортуна в этот день за 3 часа и 39 минут улыбнулась сборной Казахстана.

Путинцева вырвала победу в еще одном тай-брейке – 7:4.

Теперь наша женская сборная осенью примет участие в финале Кубка Билли Джин Кинг в китайском Шэнчжэне.

Стоит напомнить, что казахстанская дружина выступала против Канады без своего лидера – второй ракетки мира Елены Рыбакиной.