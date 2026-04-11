Путинцева выдала матч-триллер с путевкой в финал командного ЧМ-2026 по теннису
Во второй игровой день казахстано-канадского противостояния на корты первыми вышли игроки парного разряда.
Соперницами наших Жибек Куламбаевой и Анны Данилиной вместо ранее заявленных Арианы Арсено и Александры Ваграмов стали Бьянка Андрееску и Кайла Кросс.
Долго ждавшая своего выхода за главную сборную страны и доказывающая своими титулами на парных турнирах, Куламбаева в тандеме с Данилиной показали прекрасный теннис, что обернулось их победой в двух партиях – 7:5, 6:1.
При счете 2:1 в пользу казахстанской женской дружины, далее на площадку были приглашены лидеры команд, Юлия Путинцева и Бьянка Андрееску. Этот матч был сверхважен для хозяек данного квалификационного раунд и успех в нем снимал все вопросы о победителе.
Казахстанка свой поединок против чемпионки US Open-2019 начала неплохо, вытащив первый сет на тай-брейке – 7:5.
Во второй партии канадка немного нарастила свое преимущество и сравняла счет – 6:3.
Все решилось в заключительной партии, где ни одна из соперниц не хотела уступать, но все же фортуна в этот день за 3 часа и 39 минут улыбнулась сборной Казахстана.
Путинцева вырвала победу в еще одном тай-брейке – 7:4.
Теперь наша женская сборная осенью примет участие в финале Кубка Билли Джин Кинг в китайском Шэнчжэне.
Стоит напомнить, что казахстанская дружина выступала против Канады без своего лидера – второй ракетки мира Елены Рыбакиной.