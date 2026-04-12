#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

968-й карьерный гол Роналду принес победу "Аль-Насру" и улучшил его рекорд

Футбол 968 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 10:06 Фото: Instagram/alnassr
В чемпионате Саудовской Аравии по футболу состоялся ряд матчей 28-го тура, по результатам некоторых из них лидер турнирной таблицы "Аль-Наср" во главе с Криштиану Роналду на выезде одолел "Аль-Охдуд" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Сам знаменитый португалец в прошедшей игре забил один из победных мячей, который стал для него 968-м в профессиональной карьере. И тем самым Роналду обновил свой мировой рекорд.

Из этих 968 взятий ворот 826 голов Криштиану оформил на клубном уровне и 142 – в составе сборной Португалии.

Плюс к этому, гол в ворота "Аль-Охдуда" стал для капитана "Аль-Насра" 24-м после 24 матчей текущего сезона саудовской Суперлиги, что дает ему третье место в списке бомбардиров турнира.

"Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом. Спасибо фанатам за то, что они всегда с нами".Криштиану Роналду

Вдобавок ко всему, "Аль-Наср" одержал 14-ю победу подряд в местном чемпионате и набрал 73 очка. Клуб из Эр-Рияда по-прежнему занимает первое место в таблице, опережая "Аль-Хилаль" на пять очков и "Аль-Ахли" на семь баллов.

До конца чемпионата осталось сыграть шесть туров.

Тем временем казахстанская футбольная Премьер-лига только набирает обороты. Накануне состоялась битва костанайского "Тобыла" и алматинского "Кайрата".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: