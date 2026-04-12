968-й карьерный гол Роналду принес победу "Аль-Насру" и улучшил его рекорд

В чемпионате Саудовской Аравии по футболу состоялся ряд матчей 28-го тура, по результатам некоторых из них лидер турнирной таблицы "Аль-Наср" во главе с Криштиану Роналду на выезде одолел "Аль-Охдуд" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Сам знаменитый португалец в прошедшей игре забил один из победных мячей, который стал для него 968-м в профессиональной карьере. И тем самым Роналду обновил свой мировой рекорд.

Из этих 968 взятий ворот 826 голов Криштиану оформил на клубном уровне и 142 – в составе сборной Португалии.

Плюс к этому, гол в ворота "Аль-Охдуда" стал для капитана "Аль-Насра" 24-м после 24 матчей текущего сезона саудовской Суперлиги, что дает ему третье место в списке бомбардиров турнира.

"Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом. Спасибо фанатам за то, что они всегда с нами". Криштиану Роналду

Вдобавок ко всему, "Аль-Наср" одержал 14-ю победу подряд в местном чемпионате и набрал 73 очка. Клуб из Эр-Рияда по-прежнему занимает первое место в таблице, опережая "Аль-Хилаль" на пять очков и "Аль-Ахли" на семь баллов.

До конца чемпионата осталось сыграть шесть туров.

